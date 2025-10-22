Pete HegsethdrogEgyesült Államok

Újabb kábítószerszállító-hajó ellen hajtott végre támadást az amerikai hadsereg + videó

Újabb feltételezett kábítószerszállító-hajó ellen hajtott végre támadást az amerikai hadsereg, ezúttal a Csendes-óceánon – jelentette be szerdán Pete Hegseth hadügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 23:59
Fotó: HANDOUT Forrás: US Secretary of Defense Pete Heg
Az Egyesült Államok hadserege ezzel már a nyolcadik támadást hajtotta végre feltételezett kábítószercsempészek ellen a tengeren. Erről Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter számolt be. 

Fotó: AFP

A kedd éjjeli légicsapás – most első ízben – egy Csendes-óceánon hajózó jármű ellen irányult, a korábbi hetet a Karib-tenger térségében hajtották végre. A miniszter közösségi médiában közzétett közlése szerint a légicsapásban két ember meghalt, így a légicsapásokban meghalt emberek száma elérte a legkevesebb harmincnégyet.

A miniszter által nyilvánosságra hozott rövid videófelvétel szerint egy barna csomagokkal félig megrakott kis csónak haladt a vízen. Röviddel később a csónakban robbanás történt, kigyulladt és mozdulatlanul lebegett a vízen.

Pete Hegseth a 2001. szeptember 11-i terrortámadás elkövetőihez hasonlította a kábítószercsempészeket.

– Mint ahogy az al-Kaida is háborút folytatott a hazánk ellen, ezek a kartellek is háborút folytatnak a határaink és az embereink ellen – mondta Hegseth, hozzátéve, hogy nem lesz menedék vagy megbocsátás, csak igazságszolgáltatás.

Donald Trump elnök azzal indokolta a légicsapásokat, hogy az Egyesült Államok háborús konfliktusban áll a drogkartellekkel, és ugyanazon a jogon jár el, mint ifjabb George Bush kormányzata, amely háborút indított a terrorizmus ellen a szeptember 11-i támadások után.

A Trump-kormányzat az állítólagos drogszállító hajókon utazók ellen nem indított eljárást, az előző támadás két túlélőjét visszatoloncolta a származási országukba, Ecuadorba és Kolumbiába.

Ecuadori illetékesek később közölték, hogy elengedték a hazatoloncolt a férfit, mert nem volt bizonyítékuk arra, hogy az országban bűncselekményt követett volna el.

Borítókép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

