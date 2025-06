Elfekvőbe vonult a Momentum, nem indulnak 2026-ban

A Momentum Mozgalom küldöttgyűlése a mai napon úgy határozott, hogy a kormányváltás elősegítése érdekében a párt nem indul a 2026-os országgyűlési választáson – adta hírül a mikroméretűre zsugorodott párt a közösségi oldalán. Ezt már egy hónapja tudni, most csak hivatalossá tették.

Talán már ennyien sem maradtak a Momentumban (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Péter ifjúsági szervezetévé silányult alakulat a bejegyzésben kijelentette: a kormányváltás nem cél, hanem egy lépés a rendszerváltás irányába. A Momentum a rendszerváltás beteljesüléséért és egy nyitott, sokszínű, a teljesítményt, a tehetséget, valamint a szorgalmat jutalmazó ország megteremtéséért jött létre. Ezen cél eléréséhez az kell, hogy az Orbán-rendszer bukjon, és egy következő választáson se a Fideszen, se semmilyen más szervezeten keresztül ne térhessen vissza. A párt a kormányváltás érdekében hozta meg ezt a döntést – fogalmaztak.

A Momentum helyett a Tisza lett a globalisták reménysége

Korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Látószögön közzétett elemzésében úgy vélekedett: Magyar Péter megjelenésével a globalista támogatók most egy új reménységre találtak, így a teljes propagandasajtójuk és a nemzetközi hálózatuk a Tisza mögé állt be.

Akik korábban a Momentumot, majd a közös ellenzéki listát támogatták, ma Magyar Péterben látják a reményt. A szakértő szerint ez az oka annak, hogy a Momentum nem indul 2026-ban, annak ellenére sem, hogy az utóbbi időben a pride melletti nyílt kiállás miatt átmenetileg nőtt valamelyest a támogatottsága.

Az elemző úgy vélekedett: a teljes körű támogatásért cserébe a liberális elit azt várja el Magyar Pétertől, hogy behódol minden elvárásnak, ami Brüsszelből és a nyugati nagyhatalmaktól érkezik, így támogatja majd a genderpropagandát, a háborút, Ukrajna uniós tagságát és természetesen a migrációt is. A Momentum mostani akciójával jelenleg feltételezhetően Magyar Péterék és az ukrán titkosszolgálat akcióját fogja majd erősíteni.

Utolsó vergődések a politikai elfekvőben

Ahogy arról lapunk cikkezett, a Momentum gyakorlatilag felszámolta önmagát az utóbbi hónapok során. Még a baloldal által megrendelt, kétes szakmai színvonalú közvélemény-kutatások is rendre három százalék környékére mérik a pártot. A tavalyi vereséget magára vállalta Donáth Anna, aki lemondott a pártelnökségről. Utódja az addig szinte ismeretlen Tompos Márton lett, de versenybe szállt Fekete-Győr András korábbi pártelnök is, aki a 2021-es ellenzéki előválasztás után távozott a posztról.

Fekete-Győr október 23-án részt vett a Tisza Párt rendezvényén, később pedig ő volt az, aki megküldte a selyemzsinórt a saját pártjának. amikor felszólította a Momentumot, hogy ne induljon a 2026-os választásokon, helyette állítson fel egy ötszázmillió forintos »rendszerváltó alapot«.

Ezzel Fekete-Győr kimondatlanul is hitet tett Magyar Péter és a Tisza Párt mellett.

Azóta a Momentum elnöksége elfogadta a javaslatot, hogy a párt nem indul a 2026-os választáson. De Hajnal Miklós, a Hegyvidék országgyűlési képviselője is Magyar Péter segítségére sietett, amikor bejelentette, hogy nem indul jövőre az egyéni választókerületben, ahol a Tisza vezére is ringbe száll. Később sorra jöttek a további bejelentések a visszalépő momentumosokról. A 2022-ben Újbudán győztes Orosz Anna is közölte, hogy 2026-ban nem indul el, és le is mondott parlamenti mandátumáról. Tóth Endre, a budafoki körzet képviselője is követte párttársai példáját, és szedte a sátorfáját. Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője pedig arra tippelt, hogy a Momentum nem lesz tagja az Országgyűlésnek 2026 után, ami a mai bejelentéssel már biztossá is vált.

Hont András nem fogta vissza magát

A hír hallatán megszólalt Hont András publicista is. Mint fogalmazott,

a mai döntés fényében most már csak arra kell választ találni, hogy mi a fenéért indultak a ’18-as és a ’22-es választáson. Meg úgy általában minek voltak?

Ezt a bejegyzését még Schiffer András ügyvéd, az LMP volt országgyűlési képviselője is lájkolta. Emellett Hont András kommentben sok sikert kívánt a tetszhalott állapotban lévő pártnak ahhoz, hogy kormányváltás után majd rendszert váltanak, amikor benn sem lesznek sehol. Szerencsétlen tökkelütöttek – írta.