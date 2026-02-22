Orbán Viktor: A müncheni paktumot szét kell rúgnunk!

– Ha meg akarjuk védeni a pénztárcánkat, a zsebünket, a családi kasszánkat és költségvetésünket, akkor az ilyen Shelltől szalajtott szakértőkre meg a Tiszára magára nemet kell mondanunk – mondta a szombati háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor. A miniszterelnök szavait most a Fidesz is megosztotta közösségi oldalán. A kormányfő szerint a tennivalók továbbá:

a titokban megkötött müncheni paktumot szét kell rúgnunk,

az ukránokkal szemben erőt kell mutatni, és folytatni kell azt a politikát, amit eddig folytattunk.

– Én kellő szerénységgel mondom, hogy erre készen állok – jelentette ki Orbán Viktor, aki a 2026-os választásokon is a Fidesz–KDNP országos listáját vezeti, és a nemzeti oldal miniszterelnök-jelöltje.