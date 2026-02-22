Rendkívüli

Orbán Viktor: A müncheni paktumot szét kell rúgnunk!

Az ukránokkal szemben pedig erőt kell mutatnunk a miniszterelnök szerint.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 7:57
– Ha meg akarjuk védeni a pénztárcánkat, a zsebünket, a családi kasszánkat és költségvetésünket, akkor az ilyen Shelltől szalajtott szakértőkre meg a Tiszára magára nemet kell mondanunk – mondta a szombati háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor. A miniszterelnök szavait most a Fidesz is megosztotta közösségi oldalán. A kormányfő szerint a tennivalók továbbá: 

  • a titokban megkötött müncheni paktumot szét kell rúgnunk, 
  • az ukránokkal szemben erőt kell mutatni, és folytatni kell azt a politikát, amit eddig folytattunk. 

– Én kellő szerénységgel mondom, hogy erre készen állok – jelentette ki Orbán Viktor, aki a 2026-os választásokon is a Fidesz–KDNP országos listáját vezeti, és a nemzeti oldal miniszterelnök-jelöltje. 

 

