Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Navracsis TiborKraftwerkveszprémfestveszprém

Grammy-díjas latin szívtipró érkezik Magyarországra

A Veszprémfest 2026-os programján mindkét idén meghiúsult koncertet pótolják: színpadra lép Beth Hart és a Pink Martini, továbbá a legendás Kraftwerk és a latin rock egyik legnagyobb sztárja, Juanes.

Munkatársunktól
2025. 11. 24. 20:32
Juanes, a latin rock műfaj egyik nemzetközileg legismertebb képviselője Forrás: VeszprémFest
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Veszprémfest 2026-os programja különösen erős fellépőlistát hoz, amelyet részben az idén elmaradt koncertek pótlása tesz különlegessé. – 2025-ben sajnálatos módon két nagy koncert is kiesett egészségi okból, de idén mindkét művész visszatér a veszprémi közönséghez – fogalmazott Mészáros Zoltán fesztiváligazgató, majd bejelentette Beth Hart és a Pink Martini érkezését.

A VeszprémFest idén is sztárfellépőkkel várja a látogatókat. Fotó: VeszprémFest

Veszprémfest 2026

Beth Hart a világ egyik legismertebb blues-rock énekesnője, a nemzetközi áttörést az 1999-es Screamin’ for My Supper hozta meg neki, azóta turnézott Jeff Beckkel, dolgozott együtt Slashsel, és több lemezt készített Joe Bonamassával. A Pink Martini a világzenei színtér egyik legkülönlegesebb formációja, akik 25 nyelven adják elő a dalaikat, stílusukban a klasszikus zene, a jazz, a latin műfajok és a pop találkozik.

A fesztivált azonban július 15-én a latin rock egyik legnagyobb sztárja, a kolumbiai Juanes nyitja meg. 

A többszörös Grammy-díjas énekes-dalszerző több mint húsz éve az egyik legismertebb spanyol nyelvű előadó a világon, stílusát a spanyol nyelvű rock, a pop és a kolumbiai folklór elemeinek ötvözése jellemzi. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a La Camisa Negra, amivel biztosan minden olvasónk találkozott már valamilyen formában, még ha ennek nem is fltétlenül volt tudatában.

Az idei program legnagyobb szenzációja sokaknak mégis a német Kraftwerk, hiszen a düsseldorfi zenekar az elektronikus zene történetének meghatározó alakja, nevükhöz köthető többek között a „robotpop” koncepció megalkotása, amely alapjaiban hatott a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene későbbi fejlődésére. A társulat élőben máig multimédiás produkciókkal lép fel, 3D-s vizualitással és jellegzetes elektronikus hangképekkel – amiből július 17-én a veszprémi közönség is kap egy nagy adagot.

A sajtótájékoztatón nemcsak a programokról, hanem a fesztivál gazdasági szerepéről is szó esett.

Az 1990-es években a Veszprém Ünnepi Játékok volt az első olyan jelentős fesztivál vidéken, amely nemcsak támogatásokra támaszkodott, hanem jegybevételből és szponzorációból is élt. Ezzel bebizonyosodott, hogy egy fesztivál képes önállóan gazdasági értéket teremteni a városnak és a térségnek

 – fogalmazott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Porga Gyula, Veszprém polgármestere hozzátette, hogy a kulturális kínálat hatékonyan növeli a régió versenyképességét, miközben vonzó környezetet teremt a fiatal, képzett munkaerőnek és erősíti a helyiek identitását is.

A Veszprémfest mellett a belvárosban idén is lesz Rosé, rizling és jazz fesztivál, valamint a jezsuita templomi koncerteken különféle tehetséggondozó programok. A szervezők abban bíznak, hogy a tavalyi kényszerű lemondások után idén teljes programmal, erős visszatérőkkel és új közönségrétegeket megszólítva folytatódhat a több mint két évtizedes történet.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu