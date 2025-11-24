Grammy-díjas latin szívtipró érkezik Magyarországra

A Veszprémfest 2026-os programja különösen erős fellépőlistát hoz, amelyet részben az idén elmaradt koncertek pótlása tesz különlegessé. – 2025-ben sajnálatos módon két nagy koncert is kiesett egészségi okból, de idén mindkét művész visszatér a veszprémi közönséghez – fogalmazott Mészáros Zoltán fesztiváligazgató, majd bejelentette Beth Hart és a Pink Martini érkezését.

A VeszprémFest idén is sztárfellépőkkel várja a látogatókat. Fotó: VeszprémFest

Veszprémfest 2026

Beth Hart a világ egyik legismertebb blues-rock énekesnője, a nemzetközi áttörést az 1999-es Screamin’ for My Supper hozta meg neki, azóta turnézott Jeff Beckkel, dolgozott együtt Slashsel, és több lemezt készített Joe Bonamassával. A Pink Martini a világzenei színtér egyik legkülönlegesebb formációja, akik 25 nyelven adják elő a dalaikat, stílusukban a klasszikus zene, a jazz, a latin műfajok és a pop találkozik.

A fesztivált azonban július 15-én a latin rock egyik legnagyobb sztárja, a kolumbiai Juanes nyitja meg.

A többszörös Grammy-díjas énekes-dalszerző több mint húsz éve az egyik legismertebb spanyol nyelvű előadó a világon, stílusát a spanyol nyelvű rock, a pop és a kolumbiai folklór elemeinek ötvözése jellemzi. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a La Camisa Negra, amivel biztosan minden olvasónk találkozott már valamilyen formában, még ha ennek nem is fltétlenül volt tudatában.

Az idei program legnagyobb szenzációja sokaknak mégis a német Kraftwerk, hiszen a düsseldorfi zenekar az elektronikus zene történetének meghatározó alakja, nevükhöz köthető többek között a „robotpop” koncepció megalkotása, amely alapjaiban hatott a techno, a hip-hop és a szintetizátoros popzene későbbi fejlődésére. A társulat élőben máig multimédiás produkciókkal lép fel, 3D-s vizualitással és jellegzetes elektronikus hangképekkel – amiből július 17-én a veszprémi közönség is kap egy nagy adagot.

A sajtótájékoztatón nemcsak a programokról, hanem a fesztivál gazdasági szerepéről is szó esett.

Az 1990-es években a Veszprém Ünnepi Játékok volt az első olyan jelentős fesztivál vidéken, amely nemcsak támogatásokra támaszkodott, hanem jegybevételből és szponzorációból is élt. Ezzel bebizonyosodott, hogy egy fesztivál képes önállóan gazdasági értéket teremteni a városnak és a térségnek

– fogalmazott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Porga Gyula, Veszprém polgármestere hozzátette, hogy a kulturális kínálat hatékonyan növeli a régió versenyképességét, miközben vonzó környezetet teremt a fiatal, képzett munkaerőnek és erősíti a helyiek identitását is.