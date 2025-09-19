virológusCOVIDNimbusStratusvírusRusvai Miklósláz

Berobbant az új Covid, mutatjuk a tüneteket

A tanév kezdetével erőre kapott a két új koronavírus-variáns: a Nimbus és a Stratus. A vírus szórványosan már a nyáron is jelen volt, de csekély esetszámmal. Rusvai Miklós virológus lapunknak adott válaszában felhívta a figyelmet: az esetszám egyre nőni fog és október végén csúcsosodik.

Takács Eszter
2025. 09. 19. 19:50
Illusztráció Fotó: pexels.com
Szeptember elsején nem csak a gyerekeknek kezdődött új időszak, hanem a vírusoknak is. Az óvoda- és iskolakezdéssel ismét nagy csoportokban vannak együtt a gyerekek a nyári külön töltött időszak után, és emiatt elkezdett terjedni több vírus is, köztük a legújabb SARS-CoV-2 variáns is – mondta el a Magyar Nemzetnek Rusvai Miklós virológus, majd hozzátette: hirtelen több tízezer embert betegített meg a Nimbus és a Stratus nevű alváltozat. 

– Megkezdődött egy légzőszervi járvány, sajnos számítani kell arra, hogy szinte minden gyerek beteg lesz szeptemberben és októberben. Tőlük pedig elkapják a szülők is – értékelt a szakember. 

Az esetek 40 százaléka a 18 év alatti, az iskolás, óvodás, bölcsődés gyerekek közt van és további 30 százalék pedig a fiatal felnőtt korosztályban, a szülők közt.

Rusvai Miklós úgy véli, az esetszám egyre nőni fog október közepéig, október végéig, akkor csúcsosodik. Majd decemberben a téli szünettel egy időben lesz egy visszaesés, amit valószínűleg ismét erőteljes emelkedés követ majd január-februárban, végül májusban cseng le a Covid.

Fotó: pexels.com

– Egyelőre nincsen járvány – nyugtat meg a virológus mindenkit, de már így is több tízezer beteg fordult orvoshoz.

Az általános légzőszervi tünetek mint a köhögés, tüsszögés, orrfolyás, hőemelkedés, bágyadtság az új variánsokra is jellemzőek, de a torokfájás lényegesen erősebb.

– Nyelésnél éles, szúró fájdalom jelentkezhet, amit különösen a gyerekek nagyon rosszul viselhetnek. Érdemes mézes, forró teával és torokfájást enyhítő cukorkával enyhíteni a fájdalmat – tanácsolta Rusvai Miklós. 

A betegség első két-három napjában szükségtelen az antibiotikum, de ha tovább is fennállnak a tünetek, akkor mindenképp kellhet, mert bakteriális felülfertőződés alakulhat ki. A legfontosabb az ágynyugalom, a sok folyadékfogyasztás és szerencsés esetben néhány nap alatt enyhülnek a kínzó tünetek. 

Budapesten és a Dunántúlon nőtt az esetszám 

A 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett. Emelkedés 8 ellátási terület (Budapest Észak-Pesti, Dél-Pesti szennyvíztisztító, Eger, Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok és Zalaegerszeg mintái) esetében figyelhető meg – írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.


