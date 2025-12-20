Nagy lökést adott a Ferencváros legyőzése, de nem csak ez a ZTE remeklésének titka

Múlt vasárnap, a Kisvárda vendégeként Skribek Alen szépségdíjas találatának is köszönhetően kétgólos hátrányból fordított, végül 3-3-ra végzett a ZTE. A nyár óta a portugál vezetőedző, Nuno Campos irányításával készülő Zalaegerszeg ezzel négy – kapott gól nélkül teljesített – győztes meccs után veszített pontokat, viszont ötödik hete őrzi veretlenségét. Az őszi idény egy részében kieső helyen álló csapat az előző öt bajnokiján 13 pontot gyűjtött, ebben a periódusban ennél többet egyetlen másik klub sem szerzett az NB I-ben.

A ZTE-t erősítő Skribek Alen (balra) csapata remekel az utóbbi hetekben, a Bánáti Kevinnel kiálló ETO FC-t is legyőzte nemrég (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

– Kívülről úgy tűnhet, hogy hirtelen ez a javulás, de amióta munkához látott az új edzői stáb, ugyanúgy készülünk. Szerintem a játékkal korábban sem volt probléma, igaz, ez eredménnyel eleinte nem párosult. Beérett az együtt elvégzett munka, de sok új játékos is volt, akikkel mostanra összeszoktunk – magyarázta a „feltámadás” okait a Magyar Nemzetnek nyilatkozó ZTE-játékos, a 24 éves Skribek Alen.

Skribek Alen számára a bizalom a legfontosabb

A zalaegerszegi futballklub szereplése azért is figyelemre méltó, mert a csapat jóval erősebbnek tartott riválisokat is legyőzött. A Zalaegerszeg október végén, a Ferencváros vendégeként is győzni tudott, azóta pedig legyőzte például az ETO FC-t idegenben és a Paksot, azaz több bajnokesélyes, európai kupainduló riválisát is.

Ebben a tizenkét csapatos bajnokságban bárki meg tud verni bárkit. Erős a bajnokság, de nyilván pluszt, nagy lökést adott a sorozat elején, hogy a Fradit le tudtuk győzni, ráadásul a Groupama Arénában, ebből akkor sokat tudtunk meríteni. Később is jöttek tovább az eredmények, így most remek a hangulat a csapat körül, jó a formánk, és szeretnénk az év utolsó meccsét is megnyerni

– folytatta Skribek Alen.

A szélső a 2021/2022-es szezonban már futballozott Zalaegerszegen, jelenleg pedig a nyár óta kölcsönben szerepel a ZTE-nél. Nem is akárhogy.

Hét találatával jelenleg ő a zalaiak legeredményesebb labdarúgója

A legutóbbi, kisvárdai találatát ráadásul a forduló legszebbjének is megválasztották

– Könnyebb dolgom volt, hogy ismerős közegbe kerültem, ez segített a beilleszkedésemben, de szerintem a legfőbb kulcs az, hogy bíznak bennem a klubnál, mind az edzői stáb, mind pedig a tulajdonosok – árulta el a jó szereplése titkát a korábbi utánpótlás-válogatott játékos.