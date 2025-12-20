ZTE FCNB ISkribek Alen

Nagy lökést adott a Ferencváros legyőzése, de nem csak ez a ZTE remeklésének titka

Alaposan megváltozott a zalaegerszegi klub helyzete. Az NB I őszi idényének első felében még kieső helyen álló ZTE FC az elmúlt hetekben bravúrt bravúrra halmozott, ennek köszönhetően az utolsó idei, szombati, MTK Budapest elleni bajnoki előtt a felsőház sem elérhetetlen a csapat számára. A Zalaegerszeg sikereiből jelentős részt vállal a magyar támadó, Skribek Alen, aki szerint mostanra érett össze a gárda.

Hatos Szabolcs
2025. 12. 20. 6:20
Skribek Alen eddig hét gólt szerzett az NB I 2025/2026-os szezonjában. Fotó: MTI/Katona Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Múlt vasárnap, a Kisvárda vendégeként Skribek Alen szépségdíjas találatának is köszönhetően kétgólos hátrányból fordított, végül 3-3-ra végzett a ZTE. A nyár óta a portugál vezetőedző, Nuno Campos irányításával készülő Zalaegerszeg ezzel négy – kapott gól nélkül teljesített – győztes meccs után veszített pontokat, viszont ötödik hete őrzi veretlenségét. Az őszi idény egy részében kieső helyen álló csapat az előző öt bajnokiján 13 pontot gyűjtött, ebben a periódusban ennél többet egyetlen másik klub sem szerzett az NB I-ben.

A ZTE-t erősítő Skribek Alen (balra) csapata remekel az utóbbi hetekben, a Bánáti Kevinnel kiálló ETO FC-t is legyőzte nemrég
A ZTE-t erősítő Skribek Alen (balra) csapata remekel az utóbbi hetekben, a Bánáti Kevinnel kiálló ETO FC-t is legyőzte nemrég (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

– Kívülről úgy tűnhet, hogy hirtelen ez a javulás, de amióta munkához látott az új edzői stáb, ugyanúgy készülünk. Szerintem a játékkal korábban sem volt probléma, igaz, ez eredménnyel eleinte nem párosult. Beérett az együtt elvégzett munka, de sok új játékos is volt, akikkel mostanra összeszoktunk – magyarázta a „feltámadás” okait a Magyar Nemzetnek nyilatkozó ZTE-játékos, a 24 éves Skribek Alen.

 

Skribek Alen számára a bizalom a legfontosabb

A zalaegerszegi futballklub szereplése azért is figyelemre méltó, mert a csapat jóval erősebbnek tartott riválisokat is legyőzött. A Zalaegerszeg október végén, a Ferencváros vendégeként is győzni tudott, azóta pedig legyőzte például az ETO FC-t idegenben és a Paksot, azaz több bajnokesélyes, európai kupainduló riválisát is.

Ebben a tizenkét csapatos bajnokságban bárki meg tud verni bárkit. Erős a bajnokság, de nyilván pluszt, nagy lökést adott a sorozat elején, hogy a Fradit le tudtuk győzni, ráadásul a Groupama Arénában, ebből akkor sokat tudtunk meríteni. Később is jöttek tovább az eredmények, így most remek a hangulat a csapat körül, jó a formánk, és szeretnénk az év utolsó meccsét is megnyerni

 – folytatta Skribek Alen.

A szélső a 2021/2022-es szezonban már futballozott Zalaegerszegen, jelenleg pedig a nyár óta kölcsönben szerepel a ZTE-nél. Nem is akárhogy.

  • Hét találatával jelenleg ő a zalaiak legeredményesebb labdarúgója
  • A legutóbbi, kisvárdai találatát ráadásul a forduló legszebbjének is megválasztották

– Könnyebb dolgom volt, hogy ismerős közegbe kerültem, ez segített a beilleszkedésemben, de szerintem a legfőbb kulcs az, hogy bíznak bennem a klubnál, mind az edzői stáb, mind pedig a tulajdonosok – árulta el a jó szereplése titkát a korábbi utánpótlás-válogatott játékos.

Skribek Alen nem először viselheti a ZTE-mezét, képünkön egy 2021-es meccs gólöröme látható
Skribek Alen nem először viselheti a ZTE-mezét, képünkön egy 2021-es meccs gólöröme látható (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

Már nem hátra néznek a zalaegerszegiek

Ami biztos: a hullámvasúthoz hasonlítható őszt teljesítő Zalaegerszeg szombaton hazai pályán búcsúztatja 2025-öt, és az MTK legyőzése esetén pedig akár a legjobb hat között is zárhatja az esztendőt. Adta magát a kérdés: hol lehet a ZTE FC helye a tabellán?

Nehéz megmondani, de csapaton belül már inkább előre tekintünk. Nem a dobogós helyekre gondolok, csak felfelé, már nem a kieső helyeket kell figyelgetnünk. Szerintem ez nagyon pozitív azok után, hogy egy időben a tabella végén is álltunk 

– mondta Skribek Alen. – Ismerjük az MTK-t, tudjuk, hogy milyen focira képes, ezt játssza már régóta, egyénileg és csapatként is jó, összeszokott társaság. Minden csapat életében vannak nehézségek, de nem gondolom azt, hogy könnyű meccs vár ránk. Ugyanúgy bele kell állnunk, mintha a Ferencvárossal játszanánk. Hazai pályán vívhatjuk az év utolsó meccsét, egyértelműen a győzelem lesz a célunk.

Szombaton további két mérkőzést rendeznek még az NB I-ben, ezek közül kiemelkedik az ETO FC és a Puskás Akadémia győri rangadója. Vasárnap két találkozóval ér véget a liga idei szakasza.

Skribek Alen legutóbbi gólja az élvonalban:

Az NB I 18. fordulójának programja
Pénteken játszották
Diósgyőr–Ferencváros 0-1 (0-0)

Szombat
Zalaegerszeg–MTK Budapest 13.00
Paksi FC–Nyíregyháza 15.30
ETO FC–Puskás Akadémia 18.00

Vasárnap
Újpest–Kazincbarcika 15.00
Debrecen–Kisvárda 17.30
A bajnokság állása ITT látható!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekmagyarország

Seregszemle

Szájer József avatarja

Jövőre győzni fogunk, a labda újra ott fog pattogni az ellenfél kapujában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.