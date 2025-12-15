Rendkívüli

NB IKisvárdarévész attila

Kényszermegoldás volt, hogy a „legpuhább” csapattal állt ki az NB I újonca

Álomkezdés után kijózanító folytatás – nagyjából így lehetne összefoglalni a Kisvárda és a Zalaegerszeg vasárnapi találkozóját a hazaiak szempontjából. A labdarúgó NB I 17. fordulójának zárómérkőzése után a hazaiak edzője, Révész Attila önkritikusan értékelt, és rávilágított csapata problémáira is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 10:27
Révész Attila csapata, a Kisvárda hiába vezetett 2-0-ra a Zalaegerszeg ellen, végül be kellett érje egy ponttal (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
A ZTE sorozatban négy győzelem után veszített pontokat az élvonalban azáltal, hogy vasárnap 3-3-as döntetlenre végzett a Kisvárda vendégeként, a házigazda felkészítéséért felelő (nem mellesleg sportigazgató) Révész Attila azonban mégsem lehet elégedett – és nem csak azért, mert csapata három kör óta nyeretlen. A kisvárdaiak a hajrában gólt szerezve annak is örülhettek, hogy otthon tudták tartani az egyik pontot.

Kisvárda, 2025. október 31. Révész Attila, a Kisvárda vezetőedzője a Fizz Liga 12. fordulójában játszott Kisvárda Master Good - Nyíregyháza Spartacus mérkőzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2025. október 31-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Révész Attila kényszerpályán mozgott csapata összeállításakor (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Révész Attila szerint borzasztóan nézett ki a középpálya

Pedig hazai szempontból remekül indult a párharc. A Kisvárda a 4. és a 8. percben szerzett góllal 2-0-s előnybe került, a zalaegerszegiek viszont még a szünetig egyenlítettek, a 60. minutumban pedig átvették a vezetést is. A végeredményt végül a kisvárdai Szőr Levente találata alakította ki negyedórával a vége előtt.

– Ez a kezdés vágyainkon felül szerepelt, ennek ellenére akkor sem voltam magabiztos, mert a középpályánk borzasztóan nézett ki. 

De ez egy kényszerhelyzet volt, mondhatom, hogy a legpuhább csapattal álltunk fel ebben a szezonban.

Az élet ezt hozta, a végére nagyon elfogytunk. Sérültekből, félegészségesekből, illetve nem a posztjukon játszókból állt össze a vasárnapi csapat, ennek ellenére szép gólokat szereztünk – idézte a Csakfoci Révész Attilát. – Hazai pályán szerettünk volna nyerni, de meg kell elégednünk az egy ponttal is, ezzel a helyenként toldott-foldott csapattal azt mondom, ez egy elfogadható eredmény.

A Kisvárda az NB I újoncaként az eddigi 17 forduló alatt 24 pontot szerzett, ez jelenleg a 12 csapatos tabella hatodik helyére jó. Az együttes az őszi idény utolsó, vasárnapi játéknapján a legutóbb a Ferencváros stadionjában 1-0-ra nyerő DVSC vendége lesz.

Videós összefoglaló a Kisvárda és Zalaegerszeg bajnokijáról:

