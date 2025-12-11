A kettő néha három – ingyenpénzhez juthatnak a turisztikai hitelt igénylő kisvállalkozások

Januártól igényelhető a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) legújabb, KTH Start „2=3” kombinált hitelterméke. A kivételes akcióval a legkisebb üzemméretű szolgáltatók hitelfelvételi kedvét ösztönzi a kormány ‒ jelentették be a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a KTH közös sajtótájékoztatóján.

A kisebb turisztikai vállalkozások a KTH Start hitel és az ingyenes támogatás segítségével most könnyebben vághatnak bele kisebb fejlesztésekbe Fotó: Spatrend

Ajándék a KTH Start hitelek mellé

Az eseményen elhangzott: a hitelt támogatással kiegészítő finanszírozási lehetőség igénye a legkisebb piaci szereplőktől indult, és az őket képviselő szakmai szervezetektől érkező kezdeményezést felkarolta a turisztikai ügynökség. A tapasztalatok alapján ugyanis az ágazat legkisebb szereplői sok esetben tartózkodnak a nagyobb összegű hitelek felvételétől. Az akció vissza nem térítendő támogatási oldala tovább csökkentheti a hitelfelvétel pénzügyi kockázatát. Ez a turisztikai ágazatban tevékeny, több tízezer adószámos magánszemély és az egyéni vállalkozók széles körének plusz dinamikát adhat új beruházások, fejlesztések elindításához ‒ emelte ki Egresitsné Firtl Katalin, az MTÜ vezérigazgatója. Mint mondta,

a különleges, egyedi akció célja, hogy a legkisebb üzemméretű turisztikai szereplők mellett a mikro-, kis- és középvállalkozásokat gyorsan, kedvező feltételekkel, egyszerűen juttassa finanszírozási forráshoz.

Szakemberek szerint a 2=3 támogatás + hitel akció januári indítása azért is jó időzítés, mert az év eleji időszak ideális lehet a kisebb, minőségjavító fejlesztések megvalósításához, így a legkisebb turisztikai szereplők is versenyképesebb pozícióból vághatnak neki a jövő évi főszezonnak.

Hogyan lehet hozzájutni a hitelhez és a támogatáshoz?

Az akció lényege, hogy az

1-2 millió forint KTH Start beruházási vagy forgóeszköz-hitel mellé a hitelösszeg 50 százalékának megfelelő, tehát maximum 1 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető a Kisfaludy 2030-tól. A támogatások finanszírozására 350 millió forint áll rendelkezésre.

A támogatási összeg rugalmasan felhasználható ingatlan- és eszközfejlesztésre, működési és munkaerő-költségekre, digitalizációra, fenntarthatóságot támogató beruházásokra, valamint az értékesítés és a szolgáltatási színvonal javítására. A KTH Start hitelek felhasználási feltételei változatlanok.