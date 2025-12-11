KTH Startturisztikai hitelközpontLáving GusztávMagyar Turisztikai Ügynökség

A kettő néha három – ingyenpénzhez juthatnak a turisztikai hitelt igénylő kisvállalkozások

Vissza nem térítendő támogatással is megtoldja a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál (KTH) elérhető kis összegű, 2,5 százalékos kamattal felvehető KTH Start hiteleket rendkívüli és egyszeri lehetőségként a kormány. Az 1-2 millió forint összeg közötti KTH Start beruházási vagy forgóeszköz-kölcsönök esetén most a 2=3 akció keretében a hitelösszeg felének megfelelő, maximum 1 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 16:59
Fotó: Allegro étterem Fotó: BALKANYI LASZLO
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januártól igényelhető a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) legújabb, KTH Start „2=3” kombinált hitelterméke. A kivételes akcióval a legkisebb üzemméretű szolgáltatók hitelfelvételi kedvét ösztönzi a kormány ‒ jelentették be a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a KTH közös sajtótájékoztatóján. 

KTH Start
A kisebb turisztikai vállalkozások a KTH Start hitel és az ingyenes támogatás segítségével most könnyebben vághatnak bele kisebb fejlesztésekbe Fotó: Spatrend

Ajándék a KTH Start hitelek mellé

Az eseményen elhangzott: a hitelt támogatással kiegészítő finanszírozási lehetőség igénye a legkisebb piaci szereplőktől indult, és az őket képviselő szakmai szervezetektől érkező kezdeményezést felkarolta a turisztikai ügynökség. A tapasztalatok alapján ugyanis az ágazat legkisebb szereplői sok esetben tartózkodnak a nagyobb összegű hitelek felvételétől. Az akció vissza nem térítendő támogatási oldala tovább csökkentheti a hitelfelvétel pénzügyi kockázatát. Ez a turisztikai ágazatban tevékeny, több tízezer adószámos magánszemély és az egyéni vállalkozók széles körének plusz dinamikát adhat új beruházások, fejlesztések elindításához ‒ emelte ki Egresitsné Firtl Katalin, az MTÜ vezérigazgatója. Mint mondta,

a különleges, egyedi akció célja, hogy a legkisebb üzemméretű turisztikai szereplők mellett a mikro-, kis- és középvállalkozásokat gyorsan, kedvező feltételekkel, egyszerűen juttassa finanszírozási forráshoz.

Szakemberek szerint a 2=3 támogatás + hitel akció januári indítása azért is jó időzítés, mert az év eleji időszak ideális lehet a kisebb, minőségjavító fejlesztések megvalósításához, így a legkisebb turisztikai szereplők is versenyképesebb pozícióból vághatnak neki a jövő évi főszezonnak. 

Hogyan lehet hozzájutni a hitelhez és a támogatáshoz?

Az akció lényege, hogy az 

1-2 millió forint KTH Start beruházási vagy forgóeszköz-hitel mellé a hitelösszeg 50 százalékának megfelelő, tehát maximum 1 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető a Kisfaludy 2030-tól. A támogatások finanszírozására 350 millió forint áll rendelkezésre. 

A támogatási összeg rugalmasan felhasználható ingatlan- és eszközfejlesztésre, működési és munkaerő-költségekre, digitalizációra, fenntarthatóságot támogató beruházásokra, valamint az értékesítés és a szolgáltatási színvonal javítására. A KTH Start hitelek felhasználási feltételei változatlanok. 

– Az igénylési folyamat egyszerű és digitális, a legtöbb szolgáltató számára a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból indítható, ügyfélbarát módon. A KTH és a Kisfaludy 2030 megbízható háttere garantálja a hitelnyújtási és a támogatás-kihelyezési folyamat gyorsaságát, átláthatóságát – tette hozzá Láving Gusztáv, a KTH vezérigazgatója. 

A KTH Start 2=3 akció feltételei: 

  • sikeres, 1-2 millió forint közötti összegre benyújtott új igénylés a KTH Start beruházási vagy forgóeszköz-hitelre; 
  • megfelelés a Kisfaludy2030 támogatási pályázati felhívásában foglalt feltételeknek; 
  • a támogatással bővített hitelt egy szolgáltató csak egyszer, és csak az egyik típusú KTH Start hitelre veheti fel; 
  • a támogatás nem vehető igénybe az akció indulása előtt szerződött KTH Start hitelek, illetve 2 millió forint feletti KTH Start forgóeszköz és beruházási kölcsönök igénylése esetén.

Láving Gusztáv vezérigazgató néhány hete lapunknak is beszélt az új hitelprogramról.

Ezért kapják a turisztikai szolgáltatók a legalacsonyabb kamatozású hiteleket Magyarországon

Alig néhány héttel azután, hogy elrajtolt az állami támogatású Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram, amely már eleve rendkívül kedvező, 3 százalékos kamatozású konstrukciókat kínált –, a hitelközpont újabb jelentős könnyítést jelentett be. A hitel fix éves kamata egyedülálló módon 2,5 százalékra csökkent, ami jelenleg a legalacsonyabb kamatszint a hazai hitelpiacon. A döntés hátteréről Láving Gusztávot, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont vezérigazgatóját kérdeztük.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.