Sarc Budapesten, a két ünnep között fizetni kell a parkolásért

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója azt kérte, hogy az fővárosban a két ünnep között tegyék ingyenessé a parkolást, ezt a baloldal nem támogatta.

Karácsony Gergely (MTI/Kocsis Zoltán)
– A két ünnep közötti fizetős parkolás egyszerű ünnepi sarc. Persze a budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés –számol be a közgyűlés intézkedéséről Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: az ünnepek alatt nagy a mozgás az országban, mindenki meglátogatja a szeretteit. 

Sokan indulnak Budapestről vidékre és fordítva is.

„Nincs is annál bosszantóbb, mint amikor az ünnepi asztalán az embernek a parkolójegyre vagy SMS-re kell figyelnie, hogy amikor megérkezik az autójához ne egy kéretlen piros ajándékcsomagot találjon a szélvédőn, mert csúszott pár percet a meghosszabbítással” – írta közösségi oldalán Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Mi azt kértük, hogy legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás, de ezt a Tisza, a DK és Karácsonyék sem támogatták.

„Amikor a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására vannak milliói a városnak, akkor nem hiszem, hogy az ünnepi időszakban a rokonaikhoz látogatókon kellene behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket” – zárta gondolatait a kormánypárti politikus.

 


Karácsony Gergely (Fotó: MTI)

