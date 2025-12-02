Sarc Budapesten, a két ünnep között fizetni kell a parkolásért

– A két ünnep közötti fizetős parkolás egyszerű ünnepi sarc. Persze a budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés –számol be a közgyűlés intézkedéséről Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: az ünnepek alatt nagy a mozgás az országban, mindenki meglátogatja a szeretteit.

Sokan indulnak Budapestről vidékre és fordítva is.

„Nincs is annál bosszantóbb, mint amikor az ünnepi asztalán az embernek a parkolójegyre vagy SMS-re kell figyelnie, hogy amikor megérkezik az autójához ne egy kéretlen piros ajándékcsomagot találjon a szélvédőn, mert csúszott pár percet a meghosszabbítással” – írta közösségi oldalán Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Mi azt kértük, hogy legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás, de ezt a Tisza, a DK és Karácsonyék sem támogatták.

„Amikor a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására vannak milliói a városnak, akkor nem hiszem, hogy az ünnepi időszakban a rokonaikhoz látogatókon kellene behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket” – zárta gondolatait a kormánypárti politikus.