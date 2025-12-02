Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely politikai színjátékot űz és zsarol + videó

A főpolgármester politikai színjátékot űzve a fizetések és a közszolgáltatások leállításával fenyegetőzik, pedig a csődhelyzet az ő felelőssége. Szentkirályi Alexandra úgy véli: Karácsony Gergely az általa teremtett fővárosi csődhelyzetet arra használja, hogy zsarolja a fővárosi cégek dolgozóit és a budapestieket.

– Karácsony Gergely az általa teremtett fővárosi csődhelyzetet arra használja, hogy zsarolja a fővárosi cégek dolgozóit és a budapestieket. Politikai színjátékot űzve a fizetések és a közszolgáltatások leállításával fenyegetőzik, pedig a csődhelyzet az ő felelőssége – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében. 

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta:

a kormány többször jelezte, hogy segít, és nem engedi csődbe menni a fővárost. Kormányhatározat garantálja, hogy amennyiben nem képes fizetni a dolgozóit és fenntartani a közszolgáltatásokat, a kormány vállalja a fővárosi dolgozók fizetését, és a közszolgáltatásokat is garantálja.

– Karácsony Gergely felelőssége, hogy mit kezd a Budapestnek nyújtott kormányzati segítséggel – jelezte a kormánypárti politikus.


