Szoboszlai már megint és újra és még mindig 85 millió eurót ér!

Az elmúlt napokban friss hírként jelent meg, hogy Szoboszlai Dominik piaci értékét a „mértékadó” Transfermarkt 85 millió euróra növelte, de valójában ez egy hónappal ezelőtti információ. Szoboszlai már megint és újra és még mindig 85 milliót ér.

2025. 11. 20. 11:01
Szoboszlai Dominik értéke a friss hírekkel ellentétben nem változott (Fotó: NurPhoto/Pal Gollner)
Az elmúlt napokban több helyütt meglepő „hírrel” lehetett szembesülni, miszerint Szoboszlai Dominik értékét 80 millió euróról 85 millió euróra növelte a futballisták értékbecslésével foglalkozó Transfermarkt. Szoboszlai piaci értéke valóban 85 millió euró. A Transfermarkt valóban 80 millióról növelte meg ötmillióval a Liverpool középpályásnak az értékét. Csak nem most, hanem több mint egy hónappal korábban, október 17-én. 

Szoboszlai Transfermarkt-profilján is jól látszik, hogy október 17-én lett 85 millió euró az értéke
Szoboszlai Dominik Transfermarkt-profilján is jól látszik, hogy október 17-én lett 85 millió euró az értéke (Fotó: Transfermarkt)

Akkoriban ez természetesen felkapott hír volt a sportmédiában, lapunk a Transfermarkt angol bajnokságra szakosodott szakértőjét is megszólaltatta, aki elmagyarázta, miért lőtték be Szoboszlai értékét éppen 85 millióra. Most, egy hónappal később viszont újra terjed az értéknövekedés „híre”. 

Egyébként a Transfermarkt nagyjából csak negyedévente frissíti a játékosok piaci értékét, és akkor sem mindenki esetében. Szoboszlai október előtt például márciusban kapott új elméleti árat, a kettő között eltelt több mint fél év.

Szoboszlai Dominik még mindig a világ 27. legértékesebb futballistája

Legutóbb:

Azóta semmi sem változott.

 

