Szoboszlai már megint és újra és még mindig 85 millió eurót ér!

Az elmúlt napokban több helyütt meglepő „hírrel” lehetett szembesülni, miszerint Szoboszlai Dominik értékét 80 millió euróról 85 millió euróra növelte a futballisták értékbecslésével foglalkozó Transfermarkt. Szoboszlai piaci értéke valóban 85 millió euró. A Transfermarkt valóban 80 millióról növelte meg ötmillióval a Liverpool középpályásnak az értékét. Csak nem most, hanem több mint egy hónappal korábban, október 17-én.

Szoboszlai Dominik Transfermarkt-profilján is jól látszik, hogy október 17-én lett 85 millió euró az értéke (Fotó: Transfermarkt)

Akkoriban ez természetesen felkapott hír volt a sportmédiában, lapunk a Transfermarkt angol bajnokságra szakosodott szakértőjét is megszólaltatta, aki elmagyarázta, miért lőtték be Szoboszlai értékét éppen 85 millióra. Most, egy hónappal később viszont újra terjed az értéknövekedés „híre”.

Egyébként a Transfermarkt nagyjából csak negyedévente frissíti a játékosok piaci értékét, és akkor sem mindenki esetében. Szoboszlai október előtt például márciusban kapott új elméleti árat, a kettő között eltelt több mint fél év.

Szoboszlai Dominik még mindig a világ 27. legértékesebb futballistája

Azóta semmi sem változott.