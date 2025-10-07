Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

Magyar királya lett az NB I-nek, az Újpest rondít bele a ferencvárosi idillbe

A futballpiaci ügyekben hiteles forrásnak tekinthető portál, a Transfermarkt legutóbb kedden frissítette adatbázisát, és az NB I futballistái is a mérlegre kerültek. Immáron nem a ferencvárosi Mohammed Abu Fani a magyar élvonal legértékesebb játékosa, hanem 19 éves csapattársa, Tóth Alex került az élre, aki a legutóbbi frissítés óta megduplázta értékét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 13:30
Tóth Alex ugrott az élre az NB I játékosainak toplistáján Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi
Mohammed Abu Fani csillaga a Ferencvárosba való 2023-as átigazolása óta fényesen ragyogott, az NB I-ben zsinórban bajnoki címeket nyerő és közben az Európa-ligában is vitézkedő csapat egyik kulcsembere volt, nem véletlen, hogy a megérkeztekor még a Transfermarkt által 2,5 millió eurós értékű játékosnak fél évvel később már hatmillió euró állt a neve mellett. Idén májusra ez a szám 4,5 millióra esett, de továbbra is az izraeli középpályás volt az NB I legértékesebb futballistája. Abu Fani viszont ebben az idényben alig-alig kap játéklehetőséget Robbie Keane vezetőedzőtől, és az értéke még tovább csökkent, a keddi frissítése után 3,5 millió euróra taksálja őt a portál, ezzel elveszítette a trónt, amely immáron Tóth Alexet illeti meg.

Sokáig Mohammed Abu Fani volt az NB I legértékesebb futballistája, de Tóth Alex megelőzte őt
Sokáig Mohammed Abu Fani volt az NB I legértékesebb futballistája, de Tóth Alex megelőzte őt Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

 

Tóth Alex lett az NB I legértékesebb játékosa

Immáron tehát az ötszörös magyar válogatott középpályás a magyar élvonal legértékesebb labdarúgója, aki májusban még 2,5 milliót ért, október 7-én viszont már a dupláját, 5 milliót. 

Tóth Alex még csak 19 éves, de kihagyhatatlan a Ferencvárosból, már ami az európai kupameccseket illeti, a nyolcból (a BL-selejtezőket is beleértve) hatot végigjátszott, kettőn epizódszerepet kapott. Az NB I-ben általában csereként lép pályára, az ősszel csak háromszor került be a kezdőcsapatba.

A dobogó harmadik helye is egy ferencvárosi játékosé, a norvég Kristoffer Zachariassent találjuk ott, akinek 3,5 millió euróról háromra csökkent az értéke. De a top tízbe is csak egy labdarúgó fért be, aki nem a zöld-fehéreket erősíti: az ősi rivális Újpest szélsője, a portugál Iuri Medeiros a kilencedik helyet csípte el. A fradisták dominálnak a legjobb húszban is, ahol csak két további játékost találunk más csapatokból: a Puskás Akadémia fuballistája, Nagy Zsolt a 14., az ETO FC-t erősítő Schön Szabolcs pedig a 17.

Ferencvárosi dominancia az NB I toplistáján

  • Tóth Alex (5 millió, Ferencváros)
  • Mohammed Abu Fani (3,5 millió, izraeli, Ferencváros)
  • Kristoffer Zachariassen (3 millió, norvég, Ferencváros)
    és Ibrahim Cissé (3 millió, francia, Ferencváros)
  • Habib Maiga (2,5 millió, elefántcsontparti, Ferencváros), Varga Barnabás (2,5 millió, Ferencváros), Gabi Kanichowsky (2,5 millió, izraeli, Ferencváros) és Bamidele Yusuf (2,5 millió, nigériai, Ferencváros)
  • Iuri Medeiros (2,2 millió, portugál, Újpest)
  • Dibusz Dénes (2 millió, Ferencváros) és Lisztes Krisztián (2 millió, Ferencváros)

 


