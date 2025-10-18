Szoboszlai Dominikflorian wirtzTransfermarktLiverpool FC

Ezért ér Szoboszlai jóval kevesebbet, mint Wirtz – a Transfermarkt magyarázata

Még mindig nem bizonyított eleget a Liverpool magyar középpályása, hogy 100 millió eurót érjen, árulta el lapunknak Benjamin Littlemore, a Transfermarkt brit területért felelős értékbecslője. Szoboszlai Dominik új piaci értéke minimális emeléssel 85 millió euró lett pénteken, amikor a Transfermarkt frissítette a Premier League-játékosok elméleti árát. Littlemore lapunknak elmagyarázta, miért ér Alexis Mac Allister vagy Florian Wirtz jóval többet, mint Szoboszlai, aki szerinte szintén elérheti a 100 milliós határt, de – idézzük – „ez egyelőre egy nagy ha…”.

2025. 10. 18.
2025. 10. 18. 6:33
Szoboszlai Dominik új piaci értéke 85 millió euró, ami elmarad a Liverpool hasonszőrű középpályásaiétól Fotó: Bruno de Carvalho
A futballisták értékbecslésével foglalkozó Transfermarkt pénteki árkorrekciója után lehet bennünk némi hiányérzet. Szoboszlai Dominik esetében március óta ugyan először emeltek, de az a plusz ötmillió euró, amivel 80 millióról 85 millióra növelték az értékét, nagyobb is lehetett volna, tekintettel arra, hogy immáron milyen fontos szerepet tölt be a Liverpool középpályáján.

Szoboszlai piaci értéke elmarad a 100 milliós Alexis Mac Allisterétől, Florian Wirtz áráról nem is beszélve
Szoboszlai piaci értéke elmarad a 100 milliós Alexis Mac Allisterétől, Florian Wirtz áráról nem is beszélve. Fotó: PA Wire/Adam Davy

Szoboszlai már a Liverpool előző idénybeli bajnokcsapatában is alapember volt, de a mostani szezonban egyértelműen az együttes egyik vezére. A Premier League-ben még egy percet sem hagyott ki az idényben, ugyanezt rajta kívül csak a csapatkapitány Virgil van Dijk és a gólkirály Mohamed Szalah mondhatja el magáról az Anfielden. Szoboszlai volt már ebben a szezonban a hónap játékosa a Liverpoolban, az Arsenal elleni szabadrúgásgólja a hónap találata volt a bajnokságban, Arne Slot edző pedig azt állította, hogy ha el akarnák adni, 100 millió eurónál is többet kaphatnának érte.

Mindennek ellenére a Transfermarkt 85 millió euróban állapította meg Szoboszlai jelenlegi piaci értékét. Csak a Liverpool kereténél maradva is szembetűnő, hogy például Ryan Gravenberch, aki a magyar középpályáshoz hasonlóan kirobbanó formában teljesít ebben a szezonban, 15 millió eurós emelést kapott, amivel megelőzte Szoboszlait: a 23 éves holland értéke 75 millióról 90 millióra nőtt.

Mac Allister és Gravenberch is megelőzi – de miért?

A Liverpool előző idénybeli bajnokcsapatának egyik kulcsa a masszív középpálya volt, amit Alexis Mac Allister, Gravenberch és Szoboszlai triója alapozott meg.

Hármukban közös, hogy ugyanúgy 2023 nyarán érkeztek a klubhoz, ráadásul az életkoruk is hasonló, 23–26 évesek, így jól hasonlítható egymáshoz az értékük. Közülük Mac Allister a legdrágább, aki változatlanul 100 millió eurót ér.

– Mac Allister világbajnok az argentin válogatottal, és a Liverpool Premier League-győztes szezonjának talán legkiemelkedőbb középpályása volt. Be is válogatták a Premier League év csapatába, és számos nagy meccsen nyújtott szenzációs teljesítményt – magyarázta lapunknak Benjamin Littlemore, a Transfermarkt brit területre szakosodott értékbecslője, hogy Mac Allister miért kerül többe.

De mi a helyzet Szoboszlaival?

– Bár Szoboszlai az előző idényben rengeteg „láthatatlan munkát” végzett a pályán, voltak kétségek afelől, hogy támadásban elég kreatív erőt képvisel-e a Liverpool középpályáján – fogalmazott a Transfermarkt szakértője. – Piaci értéke most közelebb került Mac Allisteréhez, de ahhoz, hogy tovább csökkentse a különbséget, még többet kell bizonyítania.

Mi kell ahhoz, hogy Szoboszlai elérje a 100 millió eurót?

Ben Littlemore természetesen pontosan látja, hogy Szoboszlai kiemelkedő teljesítménnyel kezdte a szezont, ennek is köszönhető, hogy március óta először növelték az értékét.

– Annak ellenére, hogy a Liverpool csapatteljesítménye nem volt kiemelkedő az új szezon elején, a magyar játékos a csapat egyik legkiegyensúlyozottabb tagja volt – elemezte a 24 éves magyar helyzetét. – Sérülések miatt jobbhátvédként is bevetették, és úgy tűnik, hogy ez a szerep kifejezetten fekszik neki, bár a csapat így elveszíti a középpályán nyújtott energiáját. Az Arsenal elleni meccsen ebből a pozícióból lett a mérkőzés legjobbja, amikor fantasztikus szabadrúgásával megszerezte a három pontot a Liverpoolnak.

A Liverpool-szurkolók rajonganak a magyar középpályásért
A Liverpool-szurkolók rajonganak a magyar középpályásért. Fotó: AFP/Darren Staples

Ahhoz azonban, hogy Szoboszlai is elérje a 100 millió eurót, még bizonyítania kell a Transfermarkt szakértője szerint.

– Korábban voltak kétségek Szoboszlai kezdőcsapatbeli helyét illetően, és még mindig kérdéses, hogy pontosan milyen szerepet kaphat, ha mindenki egészséges lesz, különösen, ha Florian Wirtz is képes lesz alkalmazkodni a Premier League-hez – hangsúlyozta Littlemore. – Ha a magyar játékos minden kétséget kizáróan alapemberré tud válni ebben a sztárokkal teli csapatban, és segíti a Liverpoolt további trófeák megszerzésében, akkor nincs oka annak, hogy ne érhetné el a 100 millió eurós értéket a jövőben. Még mindig fiatal, és előtte állnak a legjobb évei, de ez egyelőre egy nagy „ha”.

Szoboszlai és Kerkez együtt érnek annyit, mint Florian Wirtz

A Transfermarkt 10 millió euróval csökkentette Florian Wirtz értékét, aki Szoboszlai egyik riválisának tekinthető a Liverpoolban a tízes poszton. A 22 éves német gyengén kezdett Angliában , az utóbbi időben már a kispadra is szorult, ennek ellenére még a mostani csökkentés után is 130 millió euró a piaci értéke. Ez éppen annyi, mint a Liverpool két magyarja, a 85 milliós Szoboszlai és a továbbra is 45 milliót érő Kerkez Milos elméleti ára együttvéve.

– Wirtz a világ egyik legizgalmasabb tehetségeként érkezett Liverpoolba. Az átigazolási díja kezdetben 125 millió euró volt, ami könnyen elérhető bónuszokkal legalább 140 millióra emelkedhet, ez igazolta a korábbi értékét. Mivel azonban gyengén kezdte a szezont az Anfielden, 10 millió euróval csökkent az értéke – magyarázta Littlemore, hogy a német értékét a magas átigazolási díja is befolyásolja.

A Transfermarkt szakértője hozzátette, Wirtz érkezése a Liverpool magyarjára is jó hatással van:

– Sokan attól tartottak, hogy Wirtz érkezésével Szoboszlai kiszorulhat a kezdőből, de ez a versenyhelyzet inkább arra ösztönözte, hogy tovább javítsa a saját játékát – állapította meg.

A Liverpool jelenlegi legértékesebb futballistái:

  • Alexander Isak 140 millió euró
  • Florian Wirtz 130 millió
  • Alexis Mac Allister 100 millió
  • Ryan Graenberch 90 millió
  • Szoboszlai Dominik 85 millió
  • Hugo Ekitike 85 millió
  • Cody Gakpo 70 millió

Forrás: Transfermarkt

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

