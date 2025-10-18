Ezért ér Szoboszlai jóval kevesebbet, mint Wirtz – a Transfermarkt magyarázata

A futballisták értékbecslésével foglalkozó Transfermarkt pénteki árkorrekciója után lehet bennünk némi hiányérzet. Szoboszlai Dominik esetében március óta ugyan először emeltek, de az a plusz ötmillió euró, amivel 80 millióról 85 millióra növelték az értékét, nagyobb is lehetett volna, tekintettel arra, hogy immáron milyen fontos szerepet tölt be a Liverpool középpályáján.

Szoboszlai piaci értéke elmarad a 100 milliós Alexis Mac Allisterétől, Florian Wirtz áráról nem is beszélve. Fotó: PA Wire/Adam Davy

Szoboszlai már a Liverpool előző idénybeli bajnokcsapatában is alapember volt, de a mostani szezonban egyértelműen az együttes egyik vezére. A Premier League-ben még egy percet sem hagyott ki az idényben, ugyanezt rajta kívül csak a csapatkapitány Virgil van Dijk és a gólkirály Mohamed Szalah mondhatja el magáról az Anfielden. Szoboszlai volt már ebben a szezonban a hónap játékosa a Liverpoolban, az Arsenal elleni szabadrúgásgólja a hónap találata volt a bajnokságban, Arne Slot edző pedig azt állította, hogy ha el akarnák adni, 100 millió eurónál is többet kaphatnának érte.

Mindennek ellenére a Transfermarkt 85 millió euróban állapította meg Szoboszlai jelenlegi piaci értékét. Csak a Liverpool kereténél maradva is szembetűnő, hogy például Ryan Gravenberch, aki a magyar középpályáshoz hasonlóan kirobbanó formában teljesít ebben a szezonban, 15 millió eurós emelést kapott, amivel megelőzte Szoboszlait: a 23 éves holland értéke 75 millióról 90 millióra nőtt.

Mac Allister és Gravenberch is megelőzi – de miért?

A Liverpool előző idénybeli bajnokcsapatának egyik kulcsa a masszív középpálya volt, amit Alexis Mac Allister, Gravenberch és Szoboszlai triója alapozott meg.

Hármukban közös, hogy ugyanúgy 2023 nyarán érkeztek a klubhoz, ráadásul az életkoruk is hasonló, 23–26 évesek, így jól hasonlítható egymáshoz az értékük. Közülük Mac Allister a legdrágább, aki változatlanul 100 millió eurót ér.

– Mac Allister világbajnok az argentin válogatottal, és a Liverpool Premier League-győztes szezonjának talán legkiemelkedőbb középpályása volt. Be is válogatták a Premier League év csapatába, és számos nagy meccsen nyújtott szenzációs teljesítményt – magyarázta lapunknak Benjamin Littlemore, a Transfermarkt brit területre szakosodott értékbecslője, hogy Mac Allister miért kerül többe.