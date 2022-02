Döbbenet: hatvanhétezer koronavírustesztből csak egy lett pozitív, Magyar Márké!

Az elmúlt 24 órában egy esetben mutattak ki koronavírus-fertőzést a pekingi téli olimpián. A szervezők az összesített csütörtöki adatok bejelentésekor nem közölték, kinél, ugyanakkor sajnos mi tudjuk, hogy Magyar Márk műkorcsolyázónál... A helyiek 67 ezer tesztet végeztek el egy nap alatt, s ebből a miénk az egyetlen pozitív eset – egészen döbbenetes... Január 23-a óta összesen közel 1,5 millió tesztet végeztek el az olimpián, ebből 436 lett pozitív.

Magyar Márk és Scsetyinyina Júlia, valamint edzőjük, Fedor Klimov csütörtök délután érkezett meg Pekingbe a téli olimpiára, felvették a kapcsolatot a helyszínen dolgozó MOB-iroda munkatársaival és beköltöztek az olimpiai faluba. Magyar Márk repülőtéren elvégzett Covid-tesztje eredménytelen volt, ezért a faluban megismételték a vizsgálatot, sajnos ez pozitív eredményt mutatott.

Versenyzőnk ma reggel közvetlenül azelőtt nyilatkozott az MTI-nek, hogy az olimpiai faluból átszállították az izolációs hotelbe.

– Egy élet munkája veszett most kárba…– mondta letörten a 31 esztendős Magyar Márk. – Azért dolgoztam, azért készültem, különösen az utolsó négy évben, hogy olimpikon lehessek, hogy megmutathassuk Júliával, hogy mit tudunk az olimpián. Minden tesztem negatív volt elutazás előtt, amúgy fel sem engedtek volna a gépre. Amikor megérkeztünk a pekingi repülőtérre csütörtök délután vettek tőlem mintát. Ezután beszállítottak minket az olimpiai faluba, és ott kellett várnom a szobámban. Néhány óra múlva szóltak, hogy a reptéri tesztem érvénytelen, és most azonnal vesznek tőlem még egy mintát. Ennek eredményére is kellett várni, de később közölték, hogy ez pozitív, így most átszállítanak egy izolációs hotelbe.

Magyar Márk azt is kiemelte, hogy semmilyen tünete nincs, de nem tud mit tenni.

– Akkor szabadulhatok a karanténhotelből, ha huszonnégy óra különbséggel két negatív PCR-tesztem lesz. Hétfőn utaztunk volna haza, remélem, én is a gépen lehetek – mondta a sportoló

Scsetyinyina Júlia és Fedor Klimov negatív tesztet adtak, de ők közeli kontaktnak számítanak, így rájuk – elutazásukig – napi két teszt vár, és azoknak negatívnak kell lenniük.

A magyar páros a januári, tallinni Európa-bajnokságon hatodik, a tavalyi világbajnokságon 14. volt, a vb-helyezésével szerezte meg az olimpiai kvótát. Legutóbb hatvanhat évvel ezelőtt, 1956-ban szerepelt magyar műkorcsolyapáros olimpián, akkor Cortina d’Ampezzóban a Nagy Marianna, Nagy László kettős harmadik lett.

Borítókép: A Scsetyinyina Júlia, Magyar Márk duó nem léphet jégre az olimpián (Forrás: Hunskate.hu)