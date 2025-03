Orosz „szexbomba” ágyazott meg a magyar olimpiai kvótának az éjjel a jégen + videó

Az orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó már a harmadik szezonban képviseli a magyar színeket, és a nemzetközi mezőnyben a legjobbak közé tartozik: a tavalyi vb-n a negyedik helyen végzett, s van két Eb-negyedik (2024–2025) helye is. A 20 éves Pavlova és a 26 éves Sviatchenko most Bostonban a páros verseny rövid programjában is jól sikerült, látványos produkcióval rukkolt ki Tom Jones Kiss és Sexbomb című számaira korcsolyázva. Jól sikerült a dobott tripla flip, a tripla toeloop és a háromfordulatos dobott Lutz is, nem volt hiba az emelésben, a forgásban és a lépéssorban sem. A pontozók 67,45 ponttal jutalmazták az éremesélyesek közé számító párost. Pavlováéknak a 67,45 a szezonbeli legjobb eredménye a rövid programban, de a közös karrierjük csúcsának számító 68,01 ponttól is alig maradtak el. A hatodik helyről várhatják a kűrt, amit ma éjjel 23.15-től rendeznek.

Az orosz születésű Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther

A vb-n a rövid programban a 2023-ban világbajnok japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó kapta a legmagasabb pontszámot (76,57), megelőzve két Európa-bajnok egységet. A második helyről a kontinensviadalon két éve győztes olasz Sara Conti, Niccolo Macii kettős (74,61), míg a harmadikról az idén aranyérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros (73,59) várja a folytatást. Petrováék a tavalyi vb-n is hatodikok voltak a rövid programban, innen jöttek fel a negyedik helyre.

Orosz születésű párosunk közel a kvótához

Ami az olimpiai kvalifikációt illeti, Bostonban a nőknél és a férfiaknál 24, a párosoknál 16, a jégtáncosoknál 19 milánói indulási jog kel el a világbajnokságon. A szeptemberi pótkvalifikációs viadalon, amelynek helyszíne az évek óta megszokott oberstdorfi jégcsarnok helyett Pekingben lesz, további öt-öt, valamint három és négy kvóta szerezhető meg a négy versenyszámban. A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó már most is nagyon közel van az olimpiai kvótához.