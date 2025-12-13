paksi atomerőműbetonPaks2Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Paks2 – a vártnál gyorsabban haladunk! + videó

Minden szükséges hatósági engedély rendelkezésre áll, és szankciók sem akadályozzák a beruházást – jelentette be Szijjártó Péter. A paksi atomerőmű új blokkjainak építése a tervezettnél gyorsabban halad, az első betonöntés előkészítése már megkezdődött, magyar vállalatok bevonásával.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 6:45
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Paksi atomerőmű két új blokkjának építése a hosszú távú garanciája annak, hogy Magyarország energiaátállása biztonságban lesz és, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni, és nem emelkedik a magyar családok energiaszámlája. Most egy olyan helyzet alakult ki, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nincsenek a paksi atomerőmű építés kapcsán” – kezdte kezdte videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP 

Minden magyar hatósági engedélyt megkaptunk, itt most fel tudjuk gyorsítani az építkezést. Február 5-én kerül az első beton le a földbe és ennek az előkészítő munkálatai gyorsabban haladnak, mint korábban terveztük, így az első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építését nem januárban, hanem már ma el tudjuk kezdeni

 – magyarázta. „Ez a vasbeton szerkezet jelenti az előfeltételét annak, hogy az első beton le tudjon kerülni a földbe. A következő napokban és hetekben összesen 133 tonna vas beépítésére kerül sor. Szeretném elmondani, hogy mindezek gyártását és előszerelését magyar vállalatok, magyar vállalkozások végezték el, tehát a paksi atomerőmű építéséből sok magyar vállalat is meg tud erősödni, nem is beszélve az egész gazdaságról, már a saját betonüzem is ezt a működését az otthonerőmű területén belül” – tette hozzá.

Itt azt a speciális betont állítják elő, amely szükséges magának az otthonerőműnek az építéséhez. Tehát az építkezést fel tudtuk gyorsítani, most jóval a tervek előtt haladunk, és a januárra tervezett munkát, vagyis az első beton, vasbeton szerkezetének építését a mai napon elkezdjük

 – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekTisza Párt

Tiszás időutazás az MSZP–SZDSZ korszakába

Pindroch Tamás avatarja

Magyar Péterrel a 2010 előtti világ akar teljes fegyverzetben visszatérni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu