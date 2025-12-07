Ukrajna háború sújtotta mindennapjai mögött egyre nyilvánvalóbbá válik: Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt az országot a rendszerszintű korrupció, a politikai botrányok és a vagyonosodási ügyek hálózzák be. Az ukrán elnök környezetéhez köthető oligarchák, üzletemberek és politikai szövetségesek – köztük Timur Mindics és más, az ukrán energia- és hadiiparhoz kapcsolódó szereplők – a vádak szerint hatalmas összegeket mozgattak meg gyanús szerződéseken keresztül. A 2019-ben még komikusként induló ukrán elnök offshore cégekkel, tengerparti villával és londoni luxusingatlannal került be a Pandora-iratokba, elnöksége idején pedig nemcsak megtartotta, hanem gyarapította is vagyonelemeit.

Zelenszkij maga is olyan ingatlanbirodalom felett rendelkezik, amely sokak szerint botrányos a háború tükrében.

A vagyonnyilatkozatok, nyomozások és nemzetközi oknyomozó anyagok alapján körvonalazódik, hogy az ukrán elnök messze nem a népéhez hasonló körülmények között él.

Az ukrán elnök 2024-es vagyonnyilatkozata szerint az elnöki család 15,2 millió hrivnya, vagyis csaknem 136 millió forint bevételre tett szert, amelynek közel fele államkötvények eladásából származott, míg a többi rész fizetésből, kamatbevételekből és ingatlan-bérbeadásból folyt be.