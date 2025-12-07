Ukrajnaukrajnai korrupcióHáborús maffialuxusingatlankorrupciós botrányZelenszkij

„Egyesek mesésen gazdagodnak az ukrajnai háborún” + videó

Miközben az ukrajnai frontokon emberek tízezrei harcolnak és halnak meg, a háború háttérnyertesei a nyugati adófizetők pénzéből luxusautókkal járnak és fényűző életmódot élnek – erre hívta fel a figyelmet Tucker Carlson. Az amerikai konzervatív újságíró, médiaszemélyiség Rupert Lowe brit parlamenti képviselővel beszélgetett az orosz–ukrán háború valódi haszonélvezőiről.

Sebők Barbara
2025. 12. 07. 17:02
Egyesek mesésen gazdagodnak az ukrajnai háborún
Egyesek mesésen gazdagodnak az ukrajnai háborún Forrás: AFP
 A beszélgetés során Carlson és Lowe arról beszéltek, hogy miközben Ukrajna hivatalosan létfontosságú háborút vív a túléléséért, Európa nagyvárosaiban feltűnően sok ukrán rendszámú luxusautó jelent meg.

Tucker Carlson Rupert Lowe brit parlamenti képviselővel beszélgetett az orosz–ukrán háború valódi haszonélvezőiről
Tucker Carlson Rupert Lowe brit parlamenti képviselővel beszélgetett az orosz–ukrán háború valódi haszonélvezőiről Fotó: AFP

 

Ukrán rendszámú Porsche-k és Aston Martinok mindenfelé. Egy ország, amely már a negyedik éve vív egy létfontosságú háborút. Azt gondolnád, hogy az emberek szegények, de valójában gazdagabbak, mint valaha

– hangzott el a beszélgetésben.

Hangsúlyozták: nem az ukrán nép gazdagodik meg, hanem azok a háttéremberek, akik Monacóban Aston Martint vásárolnak, és Portugáliában több ezer eurót költenek egyetlen vacsorára.

Ez a pénz a te pénzed. Az én pénzem. Bárkié. Tudjuk, hogy egyesek rengeteg pénzt keresnek a háborún. A háború egyeseknek jól jön

– fogalmaztak.

A videó Carlson Instagram-oldalán jelent meg, és rövid idő alatt nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában.

Ukrajna háború sújtotta mindennapjai mögött egyre nyilvánvalóbbá válik: Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt az országot a rendszerszintű korrupció, a politikai botrányok és a vagyonosodási ügyek hálózzák be. Az ukrán elnök környezetéhez köthető oligarchák, üzletemberek és politikai szövetségesek – köztük Timur Mindics és más, az ukrán energia- és hadiiparhoz kapcsolódó szereplők – a vádak szerint hatalmas összegeket mozgattak meg gyanús szerződéseken keresztül. A 2019-ben még komikusként induló ukrán elnök offshore cégekkel, tengerparti villával és londoni luxusingatlannal került be a Pandora-iratokba, elnöksége idején pedig nemcsak megtartotta, hanem gyarapította is vagyonelemeit. 

Zelenszkij maga is olyan ingatlanbirodalom felett rendelkezik, amely sokak szerint botrányos a háború tükrében.

A vagyonnyilatkozatok, nyomozások és nemzetközi oknyomozó anyagok alapján körvonalazódik, hogy az ukrán elnök messze nem a népéhez hasonló körülmények között él.

Az ukrán elnök 2024-es vagyonnyilatkozata szerint az elnöki család 15,2 millió hrivnya, vagyis csaknem 136 millió forint bevételre tett szert, amelynek közel fele államkötvények eladásából származott, míg a többi rész fizetésből, kamatbevételekből és ingatlan-bérbeadásból folyt be. 

Az elnök nevén van többek között egy 131,9 négyzetméteres kijevi lakás, két garázs, valamint két másik lakóingatlan részleges tulajdona, amelyek Szerhij és Borisz Shefirhez köthetők. 

Olena Zelenszka, az elnök felesége is rendelkezik több ingatlannal. Tulajdonosa egy 284 négyzetméteres kijevi teleknek, továbbá 33 százalékos részesedése van egy nem lakáscélú, 337,8 négyzetméteres krími ingatlanban. Emellett használati joguk van egy 91,9 négyzetméteres londoni lakásra, valamint egy több mint négyezer négyzetméteres, épületekkel felszerelt állami dácsára Kijevben. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és felesége, Olena (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

