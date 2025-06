Úgy érik, mint a jó bor Hollywood jelenlegi legnagyobb dívája – Ötvenéves lett Angelina Jolie, íme az öt legjobb filmje

A tengernél (2015)

Angelina Jolie több alkalommal is kipróbálta magát rendezőként, viszont lehet, nem volt jó ómen egy elhidegült házaspárról filmet készítenie Brad Pitt-tel, nem sokkal azután, hogy egybekeltek; a film mintha a későbbi válásuk megjövendölése lenne. A tengernélt egyébként sem a közönség, sem a kritika nem kedvelte igazán, pedig ha nem is Bergman mélységében, de kifejezetten izgalmasan, szomorúan átélhetően beszél az emberi viszonyokról, a társas magányról és az abból való kétségbeesett kitörési kísérletekről. Mindezt rendkívül lassú tempóban teszi, a legtöbb nézőn valószínűleg ez is fogott ki: ha nem tudunk ráhangolódni, nem szippant be az atmoszférája, akkor könnyen elszenderedhetünk, ellenkező esetben viszont egy kifejezetten meditatív utazásban lehet részünk.

Maria (2024)

Az eddigi pályafutását a színésznő nem is koronázhatta volna meg méltóbban, mint Maria Callas megformálásával. A minden idők egyik legnagyobb és legismertebb operaénekesnőjének utolsó, Párizsban töltött, nem kevés szenvedéssel teli éveit bemutató filmben Angelina Jolie az eddigi legérettebb alakítását nyújtja, miközben azon nézőkhöz is közelebb hozhatja a klasszikus zene világát, akik idegenkednek tőle. A filmet Budapesten forgatták, az ismerős helyszínek hazai nézőként jelentősen fokozhatják az élményt.

Borítókép: Angelina Jolie a Mariában (Forrás: TMDB)