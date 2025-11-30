Már harmincadik alkalommal gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet az adventi időszakban

Erős közösség vesz körül bennünket – jelentette ki Lévai Anikó jószolgálati nagykövet az Ökumenikus Segélyszervezet adventi országos adománygyűjtő akcióját népszerűsítő sajtótájékoztatón Budapesten, advent első vasárnapján.

Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Orbán Viktor miniszterelnök felesége meggyújtja az adventi koszorú első gyertyáját, mellette Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója a szervezet adventi országos adománygyűjtő akcióját népszerűsítő sajtótájékoztatón a segélyszervezet budapesti országos koordinációs központjában 2025. november 30-án

Fotó: Kovács Attila/MTI

Orbán Viktor miniszterelnök felesége elmondta, az idei adventi adománygyűjtés a szervezet történetében már a harmincadik., 1996-ban kezdték néhány templomi persellyel, s mára az ország egyik legnagyobb adománygyűjtő akciójává vált.

Ilyenkor, az adventi időszakban érezhető leginkább az összefogás, hogy nem vagyunk egyedül feladataink ellátásában, egyházak, adományozók, önkéntesek, vállalatok csatlakoznak a segélyakcióhoz

– tette hozzá.

Az Ökumenikus Segélyszervezet egész éves munkáját ismertetve Lévai Anikó elmondta:

mintegy 300 ezer élelmiszercsomagot, melegételt osztottak ki rászorulóknak,

30 ezer alkalommal segítettek családoknak,

a szervezet 300 településen van jelen,

mintegy 1000 hajléktalannak nyújtanak rendszeres segítséget étkezéshez, tisztálkodáshoz, ügyintézéshez.

Mindezek mellett 300 család kapott átmeneti szállást,

a Kapaszkodó elnevezésű program mintegy 3600 gyermeknek nyújt segítséget tanulásban, sportban, mentális téren.

A miniszterelnök felesége hozzátette: 37 nyári fejlesztő táborban mintegy 1000 gyermeket fogadtak, több mint 2000 gyerek kapott iskolakezdési támogatást. Ezen túlmenően határon túli árvízkárosultaknak nyújtottak pénzbeli segítséget, illetve építőanyagot. Az országos hálózat 50 intézményében mintegy 500 munkatárs dolgozik, százféle szociális szolgáltatást nyújtanak, s tavaly a szervezet munkáját mintegy 600 ezer adományozó támogatta.

A sok kicsi sokra megy csodájában bízva minden támogatást tiszteletteljes örömmel fogadunk, hogy még több rászorulót tudjunk segíteni

– mondta Lévai Anikó.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt: az adventtel az esztendő legmeghittebb hónapja érkezik, ez az elcsendesedés, önvizsgálat, szeretet ideje. – Széttöredezett világban élünk, széttöredezett életeket látunk, de minden ember szívében ott a szeretet, ami segíthet – tette hozzá.