Vidék nélkül nincs győzelem + videó

Beszédében Orbán Viktor felvázolta, milyen feladatok várnak az önkormányzatokra a választás után. A miniszterelnök szerint a választás sikere azon múlik majd, hogy a Fidesz–KDNP-hez tartozó polgármesterek és képviselők mennyit tesznek bele a kampányba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 14:05
Orbán ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI FÓRUM Polyák Attila
– A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek, ti vagytok a hivatásosok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az országos önkormányzati fórumon. A kormányfő úgy látja, hogy az áprilisi választási siker azon múlik majd, hogy a Fidesz–KDNP-hez tartozó polgármesterek és képviselők mennyit tesznek bele a kampányba.

Orbán ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI FÓRUM
Fotó: Polyák Attila

Megvannak a szavazóink, mi vagyunk a többség,

de szükség van rá, hogy mozgósítsuk őket a választás napján. A számunkra kedvező eredmény meglesz, ha a támogatóink elmennek szavazni – közölte Orbán Viktor.

Köszönetet mondott mindenkinek, hogy a hideg ellenére fenntartotta az ország működőképességét, és mindenkinek tudtak segíteni.

A Fidesz–KDNP szívcsakrája vidéken van, a magyar vidék nélkül egyáltalán nem lenne Fidesz–KDNP-győzelem

– hangsúlyozta a kormányfő.

Ha nem vagy ott mindenhol az országban, nem szabad vállalkozni a kormányzásra. Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni. Mi pedig nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk

 – fejtette ki a miniszterelnök. Emlékeztetett: a 2022-es választások alatt a kormánypártok mindössze két egyéni körzetet vesztettek el Budapesten kívül.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

