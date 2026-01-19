dukai miklóstámogatáskormány

Dukai Miklós: Olaszliszka megkapta a szociális tűzifatámogatást

A kormány szociális tűzifaprogramjában Olaszliszka megkapta a számára járó támogatást, a kiosztásért azonban az önkormányzat felel – közölte Dukai Miklós a települést érintő sajtóhírekre reagálva.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 17:47
Fotó: Komka Péter Forrás: MTI
Dukai Miklós államtitkár cáfolta a baloldali lapok azon értesüléseit, miszerint Olaszliszkán tűzifahiány volna.

Mint közölte, Olaszliszka a kormány által normál menetrendben meghirdetett pályázat keretében 225 erdei köbméter tűzifára kapott támogatást, összesen hatmillió forint értékben.

A támogatásból beszerzett tüzelőanyag kiosztása az önkormányzat feladata, ahogyan ez minden más település esetében is történik

 – hangsúlyozta.

A kormány és az operatív törzs a múlt héten lehetőséget biztosított rendkívüli, extra tűzifaigénylés benyújtására is, ám 

az olaszliszkai önkormányzat eddig nem élt ezzel a lehetőséggel, és nem nyújtott be kérelmet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz.

Ennek ellenére az operatív törzs vasárnap azonnali segítségként két teherautónyi, összesen kilenc köbméter tűzifa kiszállításáról gondoskodott.

A minisztérium egyúttal hivatalosan is jelezte az önkormányzat felé, hogy amennyiben további tűzifatámogatásra tart igényt, azt a hivatalos eljárásrend szerint nyújtsa be.

Mint ahogy arról a Police is már beszámolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálásával a katasztrófavédelem, a honvédség, a közútkezelő munkatársai, illetve önkéntes tűzoltók folyamatosan végzik a faanyag szállítható méretűre aprítását, pakolását és szállítását.

Így többek között Olaszliszkára is, ahova eddig 15 köbméter jutott, és még a héten további szállítmányok várhatók – írták.

Borítókép: Érkezik a tűzifa (Forrás: MTI/Komka Péter) 


Zoe  

 

