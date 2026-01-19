kéri lászlószentkirályi alexandramagyar péterfideszbrüsszel

Szentkirályi Alexandra: Brüsszel a Tiszától várja a háborúpárti fordulatot Magyarországon + videó

Egy ilyen veszélyes időszakban a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás – mutatott rá a kormánypárt fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 16:32
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
„Kéri László, »az első tiszás« egy fórumon beszélt arról, hogy Magyar Péternek meg kell hoznia azt a döntést az ukrán háború kapcsán, ami »szavazatveszteséggel« járhat. Szerinte Magyarország nem tud kimaradni a háborúból” – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra a Facebookon.

Budapest, 2026. január 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője beszédet mond a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án. A gyűlésen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője
Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott, nem csoda, hogy még Kéri szerint is népszerűtlen a háborúpárti álláspontjuk. Felidézte Ruszin-Szendi Romulusz szavait, aki „mindenkit berántana” és „bevonultatna”.

Ezek a megnyilvánulások jól beleillenek a Tisza háború-párti politikájába. Magyar Péter brüsszeli képviselői alázatosan teljesítik Manfred Weber és Ursula von der Leyen parancsait

– szögezte le Szentkirályi Alexandra. „Megszavazták Ukrajna gyorsított pénzügyi támogatását, hitet tettek a háború finanszírozása és folytatása mellett” –  sorolta.

Ne legyenek kétségeink, kormányra kerülve ugyanígy teljesítenék a követeléseket. Tőlük várják a háborúpárti fordulatot Magyarországon

– mutatott rá a fideszes politikus.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta, ez az, amire a kormánypártok nemet mondanak.

Egy ilyen veszélyes időszakban nem szabad kísérleteznünk. Hallani sem szeretnénk a háborúról vagy magyar katonák Ukrajnába küldéséről. Csak egy tapasztalt és erős vezető tarthatja kívül Magyarországot a háborúból. Ezért is, a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás!

– szögezte le a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


