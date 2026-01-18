Rendkívüli

Történelmi jelentőségű meghívást kapott Orbán Viktor Donald Trumptól

Szentkiráyi Alexandra: Az igazság még a másik oldalon is felszínre tör + videó

A közösségi oldalán reagált a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Róna Dániel, a Tisza Párt házi közvélemény-kutatójának a tiszás jelöltekkel kapcsolatos kijelentéseire. Szentkirályi Alexandra szerint még a baloldali nyilvánosságban is egyre többen ismerik fel: a Tisza Párt jelöltjeinek tapasztalatlansága komoly veszélyt hordoz, különösen a jelenlegi, háborús időszakban.

Forrás: Facebook2026. 01. 18. 12:07
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Vannak pillanatok, amikor az igazság még a »másik oldalon« is felszínre tör” – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Szentkirályi Alexandra. 

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezető a miskolci háborúellenes gyűlésen

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője arra reagált, hogya Tisza Párt házi közvélemény-kutatója, Róna Dániel „váratlan őszinteséggel beszélt a párt jelöltjeiről”.

A politikus felidézte, hogy Róna egyértelműen kijelentette: a politika szakma, a tiszás jelöltek pedig komoly kockázatot jelentenek, és ezt egy szemléletes példával is alátámasztotta:

„senki sem szeretne olyan repülőgépre ülni, aminek a pilótája még tanul”.

Szentkirályi emlékeztetett: 

Róna Dániel szerint a hibázás lehetősége fokozottan fennáll, ezért is igyekeznek elrejteni a Tisza jelöltjeit a nyilvánosság elől, hiszen – mint mondta – a tapasztalatlanság kampányhelyzetben nem előny.

A fideszes politikus hangsúlyozta: a politika nem játszótér, különösen nem ezekben a veszélyes, háborús időkben. Mint mondta: Magyarországnak és a fővárosnak is olyan vezetésre van szüksége, amely tapasztalt és kiszámítható.

A repüléshez hasonlítva a helyzetet úgy fogalmazott: 

aki kipróbált, megbízható és tapasztalt pilótát szeretne az ország élén, annak egyetlen biztos választása van.

Álláspontja szerint az áprilisi választás tétje világos:

bízzuk-e amatőrökre a kormányrudat, vagy maradjunk a biztonságos, tapasztalt úton?

A frakcióvezető szerint erre egyetlen válasz adható: egyedül a Fidesz a biztos választás.

Odaszúrt a Tiszának Róna

Amint arról beszámoltunk, váratlan helyről kapott kritikát Magyar Péter pártja:  Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Partizán Vétó című csütörtöki műsorában szúrt oda a Tiszának. Róna arról beszélt, hogy a tiszás országgyűlési képviselőjelöltek tapasztalatlanságakomoly kockázatot jelent a pártnak. 

Biztos sok embernek nagyon szimpatikus, hogy orvos, fogorvos egy tiszás jelölt, de ők még soha nem politizáltak, és azért ez egy szakma, és gondolom, azt senki se szeretné, hogy egy olyan repülőgépre üljön, ahol a pilóta most tanulja a szakmát – így a hibázás lehetősége fokozottan fennáll

– vélte a 21 Kutatóközpont igazgatója.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


