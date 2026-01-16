magyar pétertisza21 kutatóközpontmedián

A Tisza Párt házi közvélemény-kutatója nagyon erős repülős hasonlattal ábrázolta Magyar Péterék politikáját

Olyan pilótákhoz hasonlította a Tisza jelöltjeit a 21 Kutatóközpont vezetője, akik még soha nem repültek. Róna Dániel arra utalt, ez komoly kockázatot jelent Magyar Péteréknek. Az elemző kritikája azért is meglepő, mert a baloldali elemzőcég talán a legelfogultabb a Tisza iránt a manipulációs kerekasztal tagjai közül.

Munkatársunktól
2026. 01. 16. 19:24
Váratlan helyről kaptak erős kritikát Magyar Péterék. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Partizán Vétó című csütörtöki műsorában szúrt oda a Tiszának, amikor arról beszélt: komoly kockázatot jelent a pártnak az országgyűlési képviselő-jelöltjeik tapasztalatlansága. „Biztos sok embernek nagyon szimpatikus, hogy orvos, fogorvos egy tiszás jelölt, de ők még soha nem politizáltak, és azért ez egy szakma, és gondolom azt senki se szeretné, hogy egy olyan repülőgépre üljön, ahol a pilóta most tanulja a szakmát – így a hibázás lehetősége fokozottan fennáll” – vélte a 21 Kutatóközpont igazgatója. (a videón 59:38-tól)

Róna Péter, a Tisza Párt házi közvélemény-kutatója – Forrás: YouTube

A kritika azért is figyelemre méltó, mert a 21 Kutatóközpont nem egyszerűen a manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egyike, hanem ők jegyzik a Tiszának leginkább kedvező adatokat. 

Ők mérték először a Tisza előnyét 2024 októberében, emellett tavaly decemberben olyan elképesztő mértékű vezetést tulajdonítottak Magyar Péteréknek, amilyet még a Tisza legelkötelezettebb hívei sem tudtak komolyan venni. 

Puzsér Róbert például manipulációt emlegetve egyenesen kinevette az elemzőcéget, miután az decemberben azt publikálta, hogy 17 százalékpont a Tisza előnye a biztosan részt vevő pártválasztóknál, a teljes népesség körében pedig nyolc százalékponttal vezet a párt. Itt azt is érdemes megemlíteni, hogy a 21 Kutatóközpont korábbi munkatársa és projektvezetője, Seprenyi Anita az elemzőcégtől történő távozását követően Magyar Péter sajtósaként és asszisztenseként bukkant fel.

Tiszára szabott kutatások

A teljesen egyértelműen a Tisza politikai igényeihez igazított decemberi kutatás kapcsán további érdekesség, hogy míg Török Gábor politológus a mérés adataira hivatkozva azt írta, a számok fényében a Tisza előnye behozhatatlannak tűnik, Róna óvatosságra intett. – Török Gábornál én azért lennék óvatosabb – megtisztelő, hogy részben a mi adatainkra alapozza –, de én a saját adatainkból nem vonnék le olyan következtetést, hogy ezt már nagyon nehéz behozni – hangsúlyozta Róna. (a videón 58:55-től) 

Az igazgató másik állításával szintén a decemberi kutatásukat árnyalta: „most, aki itt van és figyel minket, az azt hihetné, hogy ez (a választás – a szerk.) eldőlt, de még hátravan három hónap, és az alatt történhetnek váratlan események”. (a videón 53:23)

Korábban is manipuláltak

Róna a Vétóban legutóbbi, 2022-es országgyűlési választásról is említést tett, és lényegében arról beszélt: akkor eltitkoltak olyan kutatásokat, amelyek a valós adatokat mutatták. „Sok olyan kutatást láttam utólag, amik elég jól előrevetítették, kik fognak győzni, csak ezeket meg nem publikálták” – fogalmazott a mostani műsorban Róna, aki már évekkel korábban is elismerte a 2022-es manipulációt. 

Az akkori választás után a 444-nek azt nyilatkozta, hogy a választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt. „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek, sajnos, nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat” – jelentette ki az igazgató a 2022-es választás után.

A manipulációs kerekasztal másik tagját, a Mediánt vezető Hann Endre szintén hasonlókról beszélt. Kifejtette: igaz, hogy voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. Emellett több más olyan eset is volt, amikor felfeslett a baloldali elemzőcégek narratívája.

Arról, hogy a manipulációs kerekasztal elemzőcégei – a Medián és a 21 Kutatóközpont mellett az Idea Intézet, a Publicus, Republicon, valamint Závecz Research – egymással szorosan együttműködve miként építették fel tavaly nyár óta a Tisza előnyéről szóló hamis narratívát, itt írtunk.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

