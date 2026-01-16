A Tisza Párt házi közvélemény-kutatója nagyon erős repülős hasonlattal ábrázolta Magyar Péterék politikáját

Váratlan helyről kaptak erős kritikát Magyar Péterék. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Partizán Vétó című csütörtöki műsorában szúrt oda a Tiszának, amikor arról beszélt: komoly kockázatot jelent a pártnak az országgyűlési képviselő-jelöltjeik tapasztalatlansága. „Biztos sok embernek nagyon szimpatikus, hogy orvos, fogorvos egy tiszás jelölt, de ők még soha nem politizáltak, és azért ez egy szakma, és gondolom azt senki se szeretné, hogy egy olyan repülőgépre üljön, ahol a pilóta most tanulja a szakmát – így a hibázás lehetősége fokozottan fennáll” – vélte a 21 Kutatóközpont igazgatója. (a videón 59:38-tól)

Róna Péter, a Tisza Párt házi közvélemény-kutatója – Forrás: YouTube

A kritika azért is figyelemre méltó, mert a 21 Kutatóközpont nem egyszerűen a manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egyike, hanem ők jegyzik a Tiszának leginkább kedvező adatokat.

Ők mérték először a Tisza előnyét 2024 októberében, emellett tavaly decemberben olyan elképesztő mértékű vezetést tulajdonítottak Magyar Péteréknek, amilyet még a Tisza legelkötelezettebb hívei sem tudtak komolyan venni.

Puzsér Róbert például manipulációt emlegetve egyenesen kinevette az elemzőcéget, miután az decemberben azt publikálta, hogy 17 százalékpont a Tisza előnye a biztosan részt vevő pártválasztóknál, a teljes népesség körében pedig nyolc százalékponttal vezet a párt. Itt azt is érdemes megemlíteni, hogy a 21 Kutatóközpont korábbi munkatársa és projektvezetője, Seprenyi Anita az elemzőcégtől történő távozását követően Magyar Péter sajtósaként és asszisztenseként bukkant fel.

Tiszára szabott kutatások

A teljesen egyértelműen a Tisza politikai igényeihez igazított decemberi kutatás kapcsán további érdekesség, hogy míg Török Gábor politológus a mérés adataira hivatkozva azt írta, a számok fényében a Tisza előnye behozhatatlannak tűnik, Róna óvatosságra intett. – Török Gábornál én azért lennék óvatosabb – megtisztelő, hogy részben a mi adatainkra alapozza –, de én a saját adatainkból nem vonnék le olyan következtetést, hogy ezt már nagyon nehéz behozni – hangsúlyozta Róna. (a videón 58:55-től)