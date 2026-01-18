Rendkívüli

Történelmi jelentőségű meghívást kapott Orbán Viktor Donald Trumptól

Menczer TamásFideszTisza PártháborúKéri László

Menczer Tamás szerint Kéri László kijelentése „a legdurvább tiszás bukta” + videó

A Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában kommentálta Kéri Lászlónak azt a nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy a Tisza Párt a magyarok akarata ellenére is háborúba vinné Magyarországot.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 18. 11:26
„Ez az egyik legdurvább, ha nem a legdurvább tiszás bukta, lebukás, amit eddig láttunk” – reagált a Facebook-oldalán közzétett videójában Menczer Tamás Kéri László kijelentésére. 

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala)

Mint ahogyan arról korábban írtunk, Kéri László nyilvánosan elmondta, hogy egy Tisza-kormány akkor is háborúba vinné Magyarországot, ha ezt a magyar emberek nem támogatják. A kommunikációs igazgató emlékeztetett:  a tiszás logó előtt ülő Kéri világosan elmondja, azt, hogy 

„Magyar Péter akkor is beleviszi a háborúba a magyarokat és Magyarországot, ha ez a magyaroknak nem tetszik.”

Menczer Tamás hozzáfűzte: 

Kéri arról is beszélt, hogy „egy tiszás kormány ebből nem is akarna, és nem is tudna kimaradni, sőt a brüsszeli háborúpártiakkal együtt egy hosszú háborúra készülnek Oroszországgal szemben.”

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta:

„Na ezért mondjuk mi azt, hogy a Fidesz a biztos választás, és a legfontosabb három szó: a béke és Orbán Viktor.”

Borítókép: Kéri László (Forrás: YouTube/Képernyőkép)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

