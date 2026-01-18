Menczer Tamás szerint Kéri László kijelentése „a legdurvább tiszás bukta” + videó

„Ez az egyik legdurvább, ha nem a legdurvább tiszás bukta, lebukás, amit eddig láttunk” – reagált a Facebook-oldalán közzétett videójában Menczer Tamás Kéri László kijelentésére.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala)

Mint ahogyan arról korábban írtunk, Kéri László nyilvánosan elmondta, hogy egy Tisza-kormány akkor is háborúba vinné Magyarországot, ha ezt a magyar emberek nem támogatják. A kommunikációs igazgató emlékeztetett: a tiszás logó előtt ülő Kéri világosan elmondja, azt, hogy

„Magyar Péter akkor is beleviszi a háborúba a magyarokat és Magyarországot, ha ez a magyaroknak nem tetszik.”

Menczer Tamás hozzáfűzte:

Kéri arról is beszélt, hogy „egy tiszás kormány ebből nem is akarna, és nem is tudna kimaradni, sőt a brüsszeli háborúpártiakkal együtt egy hosszú háborúra készülnek Oroszországgal szemben.”

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta:

„Na ezért mondjuk mi azt, hogy a Fidesz a biztos választás, és a legfontosabb három szó: a béke és Orbán Viktor.”