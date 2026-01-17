A Tisza bevallotta, hogy háborúba vinné Magyarországot

„A legfontosabb három szó: béke és Orbán Viktor” – hangsúlyozta Menczer Tamás a miskolci háborúellenes gyűlés helyszínén. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint soha nem volt akkora szükség ilyen rendezvényekre, mint most.

Menczer Tamás a miskolci háborúellenes gyűlés helyszínén (Forrás: Facebook)

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt és Magyar Péter „újra lebukott”. A politikus a közösségi oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott:

Kéri László nyilvánosan elmondta, hogy egy Tisza-kormány akkor is háborúba vinné Magyarországot, ha ezt a magyar emberek nem támogatják.

A kommunikációs igazgató elmondta, Kéri egy nagy Tisza-logó előtt ülve beszélt arról, hogy egy tiszás bábkormány nem tudna és nem is akarna kimaradni a konfliktusból.

Menczer hangsúlyozta: erről kell dönteniük a magyar választóknak április 12-én.

Ezért mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás. A legfontosabb három szó: béke és Orbán Viktor

– fogalmazott.

A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban egy felvételt is megosztott, amelyben Kéri László a XIII. kerület egyik Tisza-szigetének rendezvényén beszél. A videóban a baloldali politológus arról elmélkedik, hogy Magyar Péter akkor is Ukrajna mellé állna, és akkor is belevezetné Magyarországot a háborúba, ha ezt a magyar emberek nem akarják.

– Nem fogja megúszni Magyar Péter se meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Ez lehet, hogy potenciális szavazatveszteséggel jár. Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát – magyarázza a felvételen Kéri László.

A baloldali politológus már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját. Emlékezetes, korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párt az utolsó pillanatban felveszi majd a bukott baloldali politikusokat is a listájára, de azt is megerősítette már, hogy a Tisza Párt minden európai elvárást teljesítene, ha kormányra kerül.

Borítókép: Kéri László és Magyar Péter (Forrás: YouTube)