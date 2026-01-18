Szentkirályi Alexandra: Nem mindegy, hogy valaki betöri az ajtót, vagy bekopog + videó

Szentkirályi Alexandra reagált arra a felvetésre, hogyan lehetséges, hogy indiai és filippínó vendégmunkások dolgoznak Magyarországon, miközben a kormány az illegális migráció ellen lép fel.

Illusztráció Fotó: Polyák Attila / MW

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán hangsúlyozta: nem lehet összemosni az illegális bevándorlást az engedéllyel érkező vendégmunkásokkal.

Nem mindegy, hogy valaki betöri az ajtódat, vagy bekopog és megkérdezi, bejöhet-e. Ne keverjük össze az illegális bevándorlókat a vendégmunkásokkal, akik engedélyekkel, szigorú szabályok szerint érkeznek hozzánk

– fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra elmondta:

a vendégmunkások Magyarországon legfeljebb két évre kapnak munkavállalási engedélyt, amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

„Ezek az emberek végigmennek minden jogi procedúrán ahhoz, hogy itt dolgozhassanak” – tette hozzá.

A frakcióvezető a nyugat-európai példákat állította szembe a magyar gyakorlattal.

Ott kérdés és előzetes jogi eljárások nélkül beözönlöttek a migránsok, akik azt várják, hogy az adott ország teljes ellátórendszere gondoskodjon róluk

– mondta.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Nyugat-Európában látványosan romlott a közbiztonság, míg Magyarországon a vendégmunkások nem okoznak hasonló problémákat.

Magyarország migránsmentes ország marad

– hangsúlyozta.

Végezetül kiemelte:

aki dolgozni akar, és akire a gazdaságnak szüksége van, azt beengedik az országba, de csak szigorú feltételek mellett.

„Nem számolatlanul és nem kérdés nélkül, ahogy Nyugat-Európában” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)