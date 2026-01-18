Szentkirályi Alexandra: Nem mindegy, hogy valaki betöri az ajtót, vagy bekopog + videó

Szentkirályi Alexandra reagált arra a felvetésre, hogyan lehetséges, hogy indiai és filippínó vendégmunkások dolgoznak Magyarországon, miközben a kormány az illegális migráció ellen lép fel.
A fővárosi Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán hangsúlyozta: nem lehet összemosni az illegális bevándorlást az engedéllyel érkező vendégmunkásokkal.
Nem mindegy, hogy valaki betöri az ajtódat, vagy bekopog és megkérdezi, bejöhet-e. Ne keverjük össze az illegális bevándorlókat a vendégmunkásokkal, akik engedélyekkel, szigorú szabályok szerint érkeznek hozzánk
– fogalmazott.
Szentkirályi Alexandra elmondta:
a vendégmunkások Magyarországon legfeljebb két évre kapnak munkavállalási engedélyt, amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.
„Ezek az emberek végigmennek minden jogi procedúrán ahhoz, hogy itt dolgozhassanak” – tette hozzá.
A frakcióvezető a nyugat-európai példákat állította szembe a magyar gyakorlattal.
Ott kérdés és előzetes jogi eljárások nélkül beözönlöttek a migránsok, akik azt várják, hogy az adott ország teljes ellátórendszere gondoskodjon róluk
– mondta.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Nyugat-Európában látványosan romlott a közbiztonság, míg Magyarországon a vendégmunkások nem okoznak hasonló problémákat.
Magyarország migránsmentes ország marad
– hangsúlyozta.
Végezetül kiemelte:
aki dolgozni akar, és akire a gazdaságnak szüksége van, azt beengedik az országba, de csak szigorú feltételek mellett.
„Nem számolatlanul és nem kérdés nélkül, ahogy Nyugat-Európában” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.
Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)
