szentkirályi alexandravendégmunkásillegális migránsengedély

Szentkirályi Alexandra: Nem mindegy, hogy valaki betöri az ajtót, vagy bekopog + videó

Ne keverjük össze a vendégmunkásokat az illegális migránsokkal, figyelmeztetett a Fidesz politikusa.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 20:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra reagált arra a felvetésre, hogyan lehetséges, hogy indiai és filippínó vendégmunkások dolgoznak Magyarországon, miközben a kormány az illegális migráció ellen lép fel.

20260113 Budapest Fagyos hideg a fővárosban. fotó: Polyák Attila (PA) MW
Illusztráció Fotó: Polyák Attila / MW

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán hangsúlyozta: nem lehet összemosni az illegális bevándorlást az engedéllyel érkező vendégmunkásokkal.

Nem mindegy, hogy valaki betöri az ajtódat, vagy bekopog és megkérdezi, bejöhet-e. Ne keverjük össze az illegális bevándorlókat a vendégmunkásokkal, akik engedélyekkel, szigorú szabályok szerint érkeznek hozzánk

 – fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra elmondta: 

a vendégmunkások Magyarországon legfeljebb két évre kapnak munkavállalási engedélyt, amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

„Ezek az emberek végigmennek minden jogi procedúrán ahhoz, hogy itt dolgozhassanak” – tette hozzá.

A frakcióvezető a nyugat-európai példákat állította szembe a magyar gyakorlattal.

Ott kérdés és előzetes jogi eljárások nélkül beözönlöttek a migránsok, akik azt várják, hogy az adott ország teljes ellátórendszere gondoskodjon róluk

– mondta.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Nyugat-Európában látványosan romlott a közbiztonság, míg Magyarországon a vendégmunkások nem okoznak hasonló problémákat.

Magyarország migránsmentes ország marad

 – hangsúlyozta.

Végezetül kiemelte: 

aki dolgozni akar, és akire a gazdaságnak szüksége van, azt beengedik az országba, de csak szigorú feltételek mellett.

„Nem számolatlanul és nem kérdés nélkül, ahogy Nyugat-Európában” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu