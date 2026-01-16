Rendkívüli

Most jött a hír: megtalálták az eltűnt Mátyást

OlaszországmigrációMeloni

Migrációs szigorítások jönnek Olaszországban

További biztonsági és migrációs szigorítások bevezetésére készül a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány Olaszországban. A nagyvárosok közbiztonságának helyreállítása komoly kihívást jelent a dél-európai ország számára. A területén élő migránsok és a kiskorúakból álló bűnbandák komoly problémát jelentenek a közrend szempontjából.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 20:44
Illusztráció Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter bejelentése szerint elkészült az úgynevezett biztonsági és migrációs csomag, amelyet a minisztertanács várhatóan még a hónap vége előtt jóváhagy. Bár a közbiztonság javítása érdekében korábban már történtek érdemi lépések, a helyzet továbbra is aggasztó, ami újabb korlátozó intézkedéseket tesz szükségessé. Az új csomag elsődleges célja a büntetett előéletű, a közrendre veszélyt jelentő bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítása. A tervek között szerepel öt új kitoloncolási központ létesítése az ország területén lévő, a közbiztonságra veszélyes személyek elhelyezésére. A kormány határozott fellépést tervez az utcai erőszak visszaszorítására is, és szigorúbb szankciókkal sújtják a fiatal bevándorlókból álló bűnözői csoportokat, az úgynevezett „baby gangeket”. Emellett zéró toleranciát hirdetnek a késeléses bűncselekményekkel szemben, szigorítva a szúrófegyverek birtoklásáért kiszabható büntetéseket. 

Egyebek mellett bővítik azon bűncselekmények körét is, amelyeknél rendőrkapitányi figyelmeztetés alkalmazható a 12–14 év közötti kiskorúakkal szemben. Ide tartozik a testi sértés, a verekedés, az erőszak és a fenyegetés is, amennyiben azokat fegyverrel vagy olyan eszközzel követik el, amelynek viselése tilos vagy indokolatlan. 

A nevelési és ellenőrzési szerep erősítése érdekében, ha a rendőrkapitány 14 év feletti kiskorút figyelmeztet, kétszáztól ezer euróig terjedő közigazgatási bírságot szabhatnak ki a kiskorú felügyeletére kötelezett személyre is. Ugyanez a bírság sújtja a zaklatást vagy internetes zaklatást elkövető kiskorúak gondviselőit is. 

A migráció által leginkább érintett városnegyedekben fokozott rendőri jelenlétet biztosítanak.

A prefektus számára biztosítják, hogy ha a helyzet úgy kívánja, akkor olyan zónákat jelöljön ki, ahol gyakoriak a bűncselekmények. Ezeken a területeken megtilthatják azoknak a személyek tartózkodását és elrendelhetik eltávolítását, akiket a hatóságok már korábban bizonyos bűncselekmények miatt jelentettek.

A Meloni-kormány a Földközi-tengeren tevékenykedő civil szervezetekkel szemben is szigorúbban lép majd fel. 

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok már most is korlátozzák a mentőhajók tevékenységét, de az új csomag további adminisztratív szigorításokat léptet életbe. Nemzetbiztonsági okokból ideiglenesen kitilthatják őket az olasz felségvizekről, a fedélzeten lévő migránsokat pedig harmadik országokba szállíthatják. Ez az intézkedés csak súlyos közrendi vagy nemzetbiztonsági fenyegetés esetén alkalmazható, például terrorveszély, kivételes migrációs nyomás, nemzetközi egészségügyi vészhelyzet vagy kiemelt nemzetközi események idején.

Az átfogó szabályozás egyértelmű üzenete, hogy az olasz kormány a biztonság megteremtését és a törvényes rend fenntartását tekinti elsődleges feladatának. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.