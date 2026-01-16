Migrációs szigorítások jönnek Olaszországban

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter bejelentése szerint elkészült az úgynevezett biztonsági és migrációs csomag, amelyet a minisztertanács várhatóan még a hónap vége előtt jóváhagy. Bár a közbiztonság javítása érdekében korábban már történtek érdemi lépések, a helyzet továbbra is aggasztó, ami újabb korlátozó intézkedéseket tesz szükségessé. Az új csomag elsődleges célja a büntetett előéletű, a közrendre veszélyt jelentő bevándorlók kitoloncolásának felgyorsítása. A tervek között szerepel öt új kitoloncolási központ létesítése az ország területén lévő, a közbiztonságra veszélyes személyek elhelyezésére. A kormány határozott fellépést tervez az utcai erőszak visszaszorítására is, és szigorúbb szankciókkal sújtják a fiatal bevándorlókból álló bűnözői csoportokat, az úgynevezett „baby gangeket”. Emellett zéró toleranciát hirdetnek a késeléses bűncselekményekkel szemben, szigorítva a szúrófegyverek birtoklásáért kiszabható büntetéseket.

Egyebek mellett bővítik azon bűncselekmények körét is, amelyeknél rendőrkapitányi figyelmeztetés alkalmazható a 12–14 év közötti kiskorúakkal szemben. Ide tartozik a testi sértés, a verekedés, az erőszak és a fenyegetés is, amennyiben azokat fegyverrel vagy olyan eszközzel követik el, amelynek viselése tilos vagy indokolatlan.

A nevelési és ellenőrzési szerep erősítése érdekében, ha a rendőrkapitány 14 év feletti kiskorút figyelmeztet, kétszáztól ezer euróig terjedő közigazgatási bírságot szabhatnak ki a kiskorú felügyeletére kötelezett személyre is. Ugyanez a bírság sújtja a zaklatást vagy internetes zaklatást elkövető kiskorúak gondviselőit is.

A migráció által leginkább érintett városnegyedekben fokozott rendőri jelenlétet biztosítanak.

A prefektus számára biztosítják, hogy ha a helyzet úgy kívánja, akkor olyan zónákat jelöljön ki, ahol gyakoriak a bűncselekmények. Ezeken a területeken megtilthatják azoknak a személyek tartózkodását és elrendelhetik eltávolítását, akiket a hatóságok már korábban bizonyos bűncselekmények miatt jelentettek.

A Meloni-kormány a Földközi-tengeren tevékenykedő civil szervezetekkel szemben is szigorúbban lép majd fel.

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok már most is korlátozzák a mentőhajók tevékenységét, de az új csomag további adminisztratív szigorításokat léptet életbe. Nemzetbiztonsági okokból ideiglenesen kitilthatják őket az olasz felségvizekről, a fedélzeten lévő migránsokat pedig harmadik országokba szállíthatják. Ez az intézkedés csak súlyos közrendi vagy nemzetbiztonsági fenyegetés esetén alkalmazható, például terrorveszély, kivételes migrációs nyomás, nemzetközi egészségügyi vészhelyzet vagy kiemelt nemzetközi események idején.