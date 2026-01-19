Két lány alatt beszakadt a jég az Ipolyon

Két tinilány alatt beszakadt vasárnap az Ipoly jege – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az operatív törzs. A baleset 16 óra körül Ipolydamásd és Szob között történt. Egy 13 és egy 15 éves lány az Ipoly jegére ment, amely beszakadt alattuk. Egy járókelő mentette ki a két fiatalt a 80 centiméteres jeges vízből, a kiérkező tűzoltók és rendőrök hordágyra fektették és átadták őket a mentőknek. A Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították a két lányt, ahol az áthűlt alsó végtagjaikat visszamelegítették. Fagyási sérülést nem szenvedtek, tegnap este hazamehettek.
Marad a rendkívüli hideg
A meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl egyes részein várható borult, ködös időjárás, máshol többnyire napos idő lesz. A borult területeken előfordulhat minimális hószállingózás és ónos szitálás, egyébként száraz, de hideg idő várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 Celsius-fok között várható. Késő este északkeleten
mínusz 15 fokra, akár mínusz 20 Celsius-fokra hűl le a levegő
– tájékoztattak az időjárásról.
Elzárt település, útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben az országban.
Folyamatosan biztosítják a tűzifát a rászorulóknak
A rendkívüli hideg miatt január 15. óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak. Ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került.
Vasárnap 234 tűzoltó végezte a tűzifa szállítás előtti feldarabolását. Az életmentő tüzelőt 503 katona, rendőr és polgárőr 186 járművel juttatta el azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük.
Vasárnap 193 helyszínre, összesen 843 köbméter tűzifa jutott el.
Összesen 75 köbmétert közvetlenül rászorulóknak, 768-at pedig az önkormányzatokhoz vittek, 118 településre jutott el tüzelő.
Életveszélyes a folyóvizek jegére menni
Az Ipolynál történt baleset is jól mutatja, hogy a folyóvizek jegén tartózkodni életveszélyes – hangsúlyozták.
Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy folyóvizek jegére ne menjen rá. Mostanra több tó jege is alkalmassá vált a téli sportolásra, de
kizárólag a kijelölt területen szabad a jégre menni.
A legfontosabb tudnivalók, ha valaki bajba kerül a jégen:
- Nem tanácsos egyedül korcsolyázni, ha többen vagyunk, tudunk egymásra figyelni segítséget hívni.
- Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni.
- Minél nagyobb testfelülettel vagyunk a jégen, annál kisebb az esélye, hogy beszakad.
- Ha a jég beszakadt, próbáljunk hason felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre.
- Ha a jég alá kerül valaki, akkor van esélye túlélni, ha felfelé néz és a fények alapján megtalálja a léket a jégen, ahol beszakadt. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot.
