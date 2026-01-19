Rendkívüli

Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

jégidőjárásbalesethidegoperatív törzs

Két lány alatt beszakadt a jég az Ipolyon

A rendkívüli hideg ellenére továbbra is életveszélyes a folyóvizek jege: vasárnap Ipolydamásd és Szob között két lány alatt szakadt be az Ipoly – közölte az operatív törzs. Arra figyelmeztetnek: marad a fagy és fokozott óvatosságra van szükség.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 11:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két tinilány alatt beszakadt vasárnap az Ipoly jege – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az operatív törzs. A baleset 16 óra körül Ipolydamásd és Szob között történt. Egy 13 és egy 15 éves lány az Ipoly jegére ment, amely beszakadt alattuk. Egy járókelő mentette ki a két fiatalt a 80 centiméteres jeges vízből, a kiérkező tűzoltók és rendőrök hordágyra fektették és átadták őket a mentőknek. A Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították a két lányt, ahol az áthűlt alsó végtagjaikat visszamelegítették. Fagyási sérülést nem szenvedtek, tegnap este hazamehettek.

Zamárdi, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen egy korcsolyázó a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én. MTI/Vasvári Tamás
A befagyott Balaton Zamárdinál (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

 

Marad a rendkívüli hideg

A meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl egyes részein várható borult, ködös időjárás, máshol többnyire napos idő lesz. A borult területeken előfordulhat minimális hószállingózás és ónos szitálás, egyébként száraz, de hideg idő várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 Celsius-fok között várható. Késő este északkeleten

mínusz 15 fokra, akár mínusz 20 Celsius-fokra hűl le a levegő

– tájékoztattak az időjárásról.

Elzárt település, útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben az országban.

 

Folyamatosan biztosítják a tűzifát a rászorulóknak

A rendkívüli hideg miatt január 15. óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak. Ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került.

Vasárnap 234 tűzoltó végezte a tűzifa szállítás előtti feldarabolását. Az életmentő tüzelőt 503 katona, rendőr és polgárőr 186 járművel juttatta el azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük.

Vasárnap 193 helyszínre, összesen 843 köbméter tűzifa jutott el.

Összesen 75 köbmétert közvetlenül rászorulóknak, 768-at pedig az önkormányzatokhoz vittek, 118 településre jutott el tüzelő.

 

Életveszélyes a folyóvizek jegére menni

Az Ipolynál történt baleset is jól mutatja, hogy a folyóvizek jegén tartózkodni életveszélyes – hangsúlyozták.

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy folyóvizek jegére ne menjen rá. Mostanra több tó jege is alkalmassá vált a téli sportolásra, de

kizárólag a kijelölt területen szabad a jégre menni.

A legfontosabb tudnivalók, ha valaki bajba kerül a jégen:

  • Nem tanácsos egyedül korcsolyázni, ha többen vagyunk, tudunk egymásra figyelni segítséget hívni.
  • Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni.
  • Minél nagyobb testfelülettel vagyunk a jégen, annál kisebb az esélye, hogy beszakad.
  • Ha a jég beszakadt, próbáljunk hason felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre.
  • Ha a jég alá kerül valaki, akkor van esélye túlélni, ha felfelé néz és a fények alapján megtalálja a léket a jégen, ahol beszakadt. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot.

 

Munkában a tűzoltók, rendőrök, mentősök

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 17 helyszínre, közlekedési balesetekhez, kidőlt fákhoz és épületek tetejéről lehulló jég és hó miatt riasztották.

A rendőrséget 95 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 18 személyi sérüléssel járt.

A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2146 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 84 esetben nyújtottak számukra segítséget.

Hétszázhatvannyolc esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, tizenegy embert kellett figyelmeztetni.

A mentőszolgálat 3476 esethez vonult ki vasárnap.

Az áramellátás vasárnap tizenhárom településen és Budapest XI. kerületében, összesen 4433 fogyasztónál akadozott, de a szolgáltatást mindenhol rövid időn belül helyreállították. Jelenleg sehol nincs áramszünet.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap huszonhárom településen és négy budapesti kerületben akadozott, 1945 fogyasztót érintett. Jelenleg a XXII. kerületben nyolc fogyasztónál, illetve Gyódon 788 fogyasztónál nincs víz, a hiba elhárítása folyamatban van.

A kórházakban húsz százalékkal megnőtt a betegforgalom,

de a betegellátás folyamatos és zavartalan, műtéteket nem kellett elhalasztani.

 

Folyamatosan dolgoznak a hókotrók

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen vasárnap 190 munkagép dolgozott, a síkosságmentesítéshez bőven van alapanyag: 59 151 tonna útszóró só és 2 190 648 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon Bicske és Szárliget között felsővezeték-szakadás miatt a vonatok csak egy vágányon tudnak közlekedni. A helyreállításon dolgoznak a MÁV szakemberei.

Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek.

Busszal minden település minden megállója elérhető.

A légi közlekedés zavartalan, a Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok.

A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre.

Budapest, 2026. január 16. A Jégtörő I. hajó töri a jeget a Petróleum-öbölben, a budapesti szabadkikötő területén 2026. január 16-án. MTI/Máthé Zoltán
A Jégtörő I. hajó töri a jeget a Petróleum-öbölben, a budapesti szabadkikötő területén (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A köznevelési intézmények zavartalanul működnek. A szakképző intézmények közül egyben van ma online oktatás.

 

Figyeljünk egymásra!

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát vagy a 112-es segélyhívó számot.

Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg.

Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, rokonainkra, szomszédjainkra. Hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is – kérte az operatív törzs.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

add-square A tél legkeményebb időszaka

Mínusz húsz foknál is keményebb hidegek jönnek + videó

A tél legkeményebb időszaka 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGrönland

Egy fontos cikk

Bayer Zsolt avatarja

Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu