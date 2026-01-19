Két lány alatt beszakadt a jég az Ipolyon

Két tinilány alatt beszakadt vasárnap az Ipoly jege – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az operatív törzs. A baleset 16 óra körül Ipolydamásd és Szob között történt. Egy 13 és egy 15 éves lány az Ipoly jegére ment, amely beszakadt alattuk. Egy járókelő mentette ki a két fiatalt a 80 centiméteres jeges vízből, a kiérkező tűzoltók és rendőrök hordágyra fektették és átadták őket a mentőknek. A Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították a két lányt, ahol az áthűlt alsó végtagjaikat visszamelegítették. Fagyási sérülést nem szenvedtek, tegnap este hazamehettek.

A befagyott Balaton Zamárdinál (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Marad a rendkívüli hideg

A meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl egyes részein várható borult, ködös időjárás, máshol többnyire napos idő lesz. A borult területeken előfordulhat minimális hószállingózás és ónos szitálás, egyébként száraz, de hideg idő várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 Celsius-fok között várható. Késő este északkeleten

mínusz 15 fokra, akár mínusz 20 Celsius-fokra hűl le a levegő

– tájékoztattak az időjárásról.

Elzárt település, útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben az országban.

Folyamatosan biztosítják a tűzifát a rászorulóknak

A rendkívüli hideg miatt január 15. óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak. Ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került.

Vasárnap 234 tűzoltó végezte a tűzifa szállítás előtti feldarabolását. Az életmentő tüzelőt 503 katona, rendőr és polgárőr 186 járművel juttatta el azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük.

Vasárnap 193 helyszínre, összesen 843 köbméter tűzifa jutott el.

Összesen 75 köbmétert közvetlenül rászorulóknak, 768-at pedig az önkormányzatokhoz vittek, 118 településre jutott el tüzelő.

Életveszélyes a folyóvizek jegére menni

Az Ipolynál történt baleset is jól mutatja, hogy a folyóvizek jegén tartózkodni életveszélyes – hangsúlyozták.

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy folyóvizek jegére ne menjen rá. Mostanra több tó jege is alkalmassá vált a téli sportolásra, de

kizárólag a kijelölt területen szabad a jégre menni.

A legfontosabb tudnivalók, ha valaki bajba kerül a jégen: