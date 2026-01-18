Korcsolyaszezon a láthatáron? Így áll most a Balaton jegesedése

A Balatonnál most a korcsolyázás iránti vágy uralja a hangulatot, ugyanakkor továbbra is türelemre van szükség: az előttünk álló hideg időszak és a további fagyok segíthetnek abban, hogy a tó jegének vastagsága biztonságossá váljon. A rendőrség tájékoztatása alapján a Veol.hu összefoglalta az aktuális jéghelyzetet.

Korcsolyázók a Balaton jegén Fotó: Kallus György/MW

A Balaton befagyása ma már ritkaság, ezért sokan örülnek neki, ám a felelőtlenség veszélyes lehet. A Veszprém vármegyei rendőrség szerint

a déli part jege általában alkalmas a korcsolyázásra, az északi part viszont csak korlátozottan biztonságos.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy kizárólag a kijelölt helyeken lépjenek a jégre, mert a vastagság megtévesztő lehet. A rendőrség nemcsak a Balatonnál, hanem a környező tavaknál és a Bakonyban is ellenőriz – írja a portál.

A Balaton jegén korcsolyázni kizárólag a kijelölt területeken biztonságos, máshol komoly veszélyt jelent, még sekély víz felett is. Fontos kiemelni:

a balatoni korcsolyázás engedélyezett, de csak az arra kijelölt helyeken. A következő napokban érkező újabb fagyok várhatóan tovább bővítik majd ezeket a területeket.

A Veol.hu cikkéből az is kiderül, hogy a bakonyi tavak alkalmasak-e a korcsolyázásra.

Borítókép: Sokan mennek korcsolyázni a Balatonhoz (Forrás: Kallus György/MW)