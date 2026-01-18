Rendkívüli

Tovább emelné a migránsok elutasítása miatt hazánkra kirótt bírság összegét a brüsszeli baloldal

balatonrendőrségbiztonságoskorcsolyázás

Korcsolyaszezon a láthatáron? Így áll most a Balaton jegesedése

A Balaton befagyása idén örömteli hír a téli sportok szerelmeseinek, ugyanakkor egyelőre kevés helyen elég vastag a jég a biztonságos korcsolyázáshoz. A tó jegén csak a kijelölt területeken szabad tartózkodni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 18:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Balatonnál most a korcsolyázás iránti vágy uralja a hangulatot, ugyanakkor továbbra is türelemre van szükség: az előttünk álló hideg időszak és a további fagyok segíthetnek abban, hogy a tó jegének vastagsága biztonságossá váljon. A rendőrség tájékoztatása alapján a Veol.hu összefoglalta az aktuális jéghelyzetet.

20260118 Csopak Korcsolyázók a Balaton jegén Fotó: Kallus György
Korcsolyázók a Balaton jegén Fotó: Kallus György/MW

A Balaton befagyása ma már ritkaság, ezért sokan örülnek neki, ám a felelőtlenség veszélyes lehet. A Veszprém vármegyei rendőrség szerint 

a déli part jege általában alkalmas a korcsolyázásra, az északi part viszont csak korlátozottan biztonságos.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy kizárólag a kijelölt helyeken lépjenek a jégre, mert a vastagság megtévesztő lehet. A rendőrség nemcsak a Balatonnál, hanem a környező tavaknál és a Bakonyban is ellenőriz – írja a portál.

A Balaton jegén korcsolyázni kizárólag a kijelölt területeken biztonságos, máshol komoly veszélyt jelent, még sekély víz felett is. Fontos kiemelni: 

a balatoni korcsolyázás engedélyezett, de csak az arra kijelölt helyeken. A következő napokban érkező újabb fagyok várhatóan tovább bővítik majd ezeket a területeket.

A Veol.hu cikkéből az is kiderül, hogy a bakonyi tavak alkalmasak-e a korcsolyázásra.

Borítókép: Sokan mennek korcsolyázni a Balatonhoz (Forrás: Kallus György/MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu