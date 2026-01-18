Rendkívüli

Tovább emelné a migránsok elutasítása miatt hazánkra kirótt bírság összegét a brüsszeli baloldal

ónos szitálásmínuszhőmérsékletcsapadék

Akár mínusz 21 fok is lehet éjszakánként a jövő héten

Fagyos nappalok, csontig hatoló hideg vár ránk a következő napokban. Helyenként hószállingózás és ónos szitálás is előfordulhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 16:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jövő héten is marad a hideg, télies idő. A hét elején napos és ködös, borult időszakok váltják egymást, éjszakánként akár mínusz 21 fokig is hűlhet a levegő, napközben pedig többfelé fagypont alatt marad a hőmérséklet. A hét második felében felhős idő várható, enyhül a fagy, és vegyes halmazállapotú csapadék is érkezhet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Keddi várható időjárás a HungaroMet előrejelzéséből

Hétfőn napközben fokozatosan visszaszorul a zúzmarás köd és a rétegfelhőzet, így összességében javulnak a látási viszonyok. Ennek ellenére egy északnyugat–délkelet irányú sávban – különösen az Alföld középső területein – továbbra is maradhatnak tartósan borult körzetek. A legnagyobb eséllyel az ország északi és északkeleti harmadában lehet egész napos derült idő. 

A borongósabb, ködös térségekben időnként jelentéktelen hószállingózás vagy ónos szitálás is előfordulhat. 

A keleti, délkeleti irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg átmenetileg. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és 0 fok között alakul.

Kemény tél: a hét végére már enged a fagy szorítása

Kedden napos és borult, párás területek egyaránt lesznek, főként az Alföldön. A felhős tájakon hószállingózás is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt marad. 

Éjszaka mínusz 21 és mínusz 7 fok közé hűl a levegő, nappal mínusz 8 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán napos és borult, párás területek váltják egymást, főként az Alföldön. A felhős tájakon hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat. A szél gyenge marad. Éjszaka mínusz 21 és mínusz 8, nappal mínusz 8 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.

20260114 Budapest Jégzajlás a Dunán. fotó: Török Gergely TG MW Bulvár képen: Szabadság híd
Jégzajlás a Dunán Fotó: Török Gergely/MW

Csütörtökön több lesz a felhő, helyenként rétegfelhőzettel, de jelentős csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 16 és mínusz 8 fok közé hűl a levegő, északkeleten hidegebb is lehet, délután mínusz 4 és plusz 4 fok várható.

Pénteken felhős idő várható rövid napos időszakokkal, helyenként vegyes csapadékkal. A szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 15 és mínusz 4, délután mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton erősen felhős, borult időre számíthatunk, elszórtan vegyes csapadékkal. 

A délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután 0 és plusz 6 fok között alakul.

Vasárnap is borult idő várható, helyenként csapadékkal. A szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 6 és 0, délután 2 és 7 fok közötti értékek valószínűek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Bencsik Ádám)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu