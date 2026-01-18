Akár mínusz 21 fok is lehet éjszakánként a jövő héten

A jövő héten is marad a hideg, télies idő. A hét elején napos és ködös, borult időszakok váltják egymást, éjszakánként akár mínusz 21 fokig is hűlhet a levegő, napközben pedig többfelé fagypont alatt marad a hőmérséklet. A hét második felében felhős idő várható, enyhül a fagy, és vegyes halmazállapotú csapadék is érkezhet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Keddi várható időjárás a HungaroMet előrejelzéséből

Hétfőn napközben fokozatosan visszaszorul a zúzmarás köd és a rétegfelhőzet, így összességében javulnak a látási viszonyok. Ennek ellenére egy északnyugat–délkelet irányú sávban – különösen az Alföld középső területein – továbbra is maradhatnak tartósan borult körzetek. A legnagyobb eséllyel az ország északi és északkeleti harmadában lehet egész napos derült idő.

A borongósabb, ködös térségekben időnként jelentéktelen hószállingózás vagy ónos szitálás is előfordulhat.

A keleti, délkeleti irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg átmenetileg. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és 0 fok között alakul.

Kemény tél: a hét végére már enged a fagy szorítása

Kedden napos és borult, párás területek egyaránt lesznek, főként az Alföldön. A felhős tájakon hószállingózás is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt marad.

Éjszaka mínusz 21 és mínusz 7 fok közé hűl a levegő, nappal mínusz 8 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán napos és borult, párás területek váltják egymást, főként az Alföldön. A felhős tájakon hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat. A szél gyenge marad. Éjszaka mínusz 21 és mínusz 8, nappal mínusz 8 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.

Jégzajlás a Dunán Fotó: Török Gergely/MW

Csütörtökön több lesz a felhő, helyenként rétegfelhőzettel, de jelentős csapadék nem várható. A szél mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 16 és mínusz 8 fok közé hűl a levegő, északkeleten hidegebb is lehet, délután mínusz 4 és plusz 4 fok várható.

Pénteken felhős idő várható rövid napos időszakokkal, helyenként vegyes csapadékkal. A szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 15 és mínusz 4, délután mínusz 2 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton erősen felhős, borult időre számíthatunk, elszórtan vegyes csapadékkal.

A délkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután 0 és plusz 6 fok között alakul.