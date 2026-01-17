Már most figyelmeztet az operatív törzs: vasárnap éjszaka jön az extrém hideg

A meteorológiai előrejelzések szerint helyenként minimális ónos esőre és ködre lehet számítani. Vasárnap estétől újra extrém hideggel, akár –15, –20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben – hívta fel a figyelmet a szerkesztőségünknek küldött tájékoztatásában az operatív törzs.
A tűzifa kiszállítása folytatódott a rászorulók számára, pénteken 326-an részesültek támogatásban.
A rászorulóknak szánt tűzifa feldarabolását a iszállítás előtt 173 tűzoltó végezte, és 475 katona, rendőr és polgárőr 108 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azokhoz, akiknek nem volt mivel fűteniük.
Nyíregyházán a fa rakodásában fogvatartottak is részt vettek. A tüzelő rászorulókhoz juttatása a hétvégén is folyamatos.
Emlékeztettek, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon akár kevés ónos eső is előfordulhat, emellett többfelé ködre kell számítani. A hőmérséklet –2 és +5 Celsius-fok között valószínű, késő este helyenként –10 fok is lehet.
Elzárt település nincs, valamint útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben.
Sok riasztást kaptak a tűzoltók
A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották.
- Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el.
- Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment.
- Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakója rokonoknál lett elhelyezve.
- Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki az állatot.
Rengeteg volt a közlekedési baleset
A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 21 személyi sérüléssel járt – közölte az operatív törzs.
A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 106 esetben nyújtottak számukra segítséget.
741 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, három embert kellett figyelmeztetni.
