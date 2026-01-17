Rendkívüli

Már most figyelmeztet az operatív törzs: vasárnap éjszaka jön az extrém hideg

Extrém hidegre, ónos esőre és ködre figyelmeztet közleményében az operatív törzs. Vasárnaptól, elsősorban az északkeleti országrészben akár –20 Celsius-fokos hideg is lehet.

2026. 01. 17. 11:39
A meteorológiai előrejelzések szerint helyenként minimális ónos esőre és ködre lehet számítani. Vasárnap estétől újra extrém hideggel, akár –15, –20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben – hívta fel a figyelmet a szerkesztőségünknek küldött tájékoztatásában az operatív törzs. 

A tűzifát folyamatosan biztosítják a rászorulóknak Fotó: Magyarország kormánya Facebook-oldala

A tűzifa kiszállítása folytatódott a rászorulók számára, pénteken 326-an részesültek támogatásban. 

A rászorulóknak szánt tűzifa feldarabolását a iszállítás előtt 173 tűzoltó végezte, és 475 katona, rendőr és polgárőr 108 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azokhoz, akiknek nem volt mivel fűteniük. 

Nyíregyházán a fa rakodásában fogvatartottak is részt vettek. A tüzelő rászorulókhoz juttatása a hétvégén is folyamatos.

Emlékeztettek, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon akár kevés ónos eső is előfordulhat, emellett többfelé ködre kell számítani. A hőmérséklet –2 és +5 Celsius-fok között valószínű, késő este helyenként –10 fok is lehet.

Elzárt település nincs, valamint útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben.

 

Sok riasztást kaptak a tűzoltók

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották.

  • Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el.
  • Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment.
  • Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakója rokonoknál lett elhelyezve.
  • Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki az állatot.

 

Rengeteg volt a közlekedési baleset

A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 21 személyi sérüléssel járt – közölte az operatív törzs.  

A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 106 esetben nyújtottak számukra segítséget.

 741 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, három embert kellett figyelmeztetni.

A mentőknek is bőven akadt dolga

A mentőszolgálat 4176 esethez vonult ki pénteken. 

Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál van folyamatban.

 

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 41 településen és a XII. kerületben akadozott, 7508 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás három fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint.

A hulladékszállításban tegnap 26 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások főként a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintik.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan.

A betegforgalom a megszokotthoz képest húsz százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

 

Dolgoznak a hókotrók

A közúthálózaton lezárást igénylő esemény nem történt pénteken, 

a hókotráson és síkosságmentesítésen 37 munkagép dolgozott.

A síkosságmentesítéshez 63 572 tonna útszóró só és 2 221 340 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon jelenleg nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő.

Busszal minden település elérhető az országban, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém vármegyében néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni a buszok, ezek listája elérhető az Útinform honlapján.

Pénteken Kállón a helyi busz az út menti árokba csúszott. A buszon utas nem tartózkodott.

A légiközlekedés zavartalan. A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok, a Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.

A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre.

A tájékoztatás szerint a tanintézményekben hétfőre sehol sem rendeltek el rendkívüli szünetet, a szakképző intézmények közül egyben rendeltek el hétfőre online oktatást.

Fontos tanácsok 

A várható hideg időjárásra tekintettel az autósok az üzemanyagtartályt ne hagyják kiürülni, ha már csak félig van a tank, inkább tankolják tele. 

Készüljenek úgy, hogy ha elakadna a jármű, akkor is tudják fűteni, amíg megérkezik a segítség. 

Tegyenek a kocsiba takarót és kabátot. 

Aki teheti, a –15, –20 fokos hidegben kerülje a kint tartózkodást. A szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat, senkinek sem kell ilyen hidegben az utcán tartózkodnia. Aki bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.

Borítókép: A Jégtörő I. hajó töri a jeget a Petróleum-öbölben, a budapesti szabadkikötő területén 2026. január 16-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


