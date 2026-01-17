Már most figyelmeztet az operatív törzs: vasárnap éjszaka jön az extrém hideg

A mentőknek is bőven akadt dolga

A mentőszolgálat 4176 esethez vonult ki pénteken.

Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál van folyamatban.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 41 településen és a XII. kerületben akadozott, 7508 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás három fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint.

A hulladékszállításban tegnap 26 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások főként a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintik.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan.

A betegforgalom a megszokotthoz képest húsz százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

Dolgoznak a hókotrók

A közúthálózaton lezárást igénylő esemény nem történt pénteken,

a hókotráson és síkosságmentesítésen 37 munkagép dolgozott.

A síkosságmentesítéshez 63 572 tonna útszóró só és 2 221 340 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon jelenleg nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő.

Busszal minden település elérhető az országban, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém vármegyében néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni a buszok, ezek listája elérhető az Útinform honlapján.

Pénteken Kállón a helyi busz az út menti árokba csúszott. A buszon utas nem tartózkodott.

A légiközlekedés zavartalan. A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok, a Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.

A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre.

A tájékoztatás szerint a tanintézményekben hétfőre sehol sem rendeltek el rendkívüli szünetet, a szakképző intézmények közül egyben rendeltek el hétfőre online oktatást.

Fontos tanácsok

A várható hideg időjárásra tekintettel az autósok az üzemanyagtartályt ne hagyják kiürülni, ha már csak félig van a tank, inkább tankolják tele.

Készüljenek úgy, hogy ha elakadna a jármű, akkor is tudják fűteni, amíg megérkezik a segítség.

Tegyenek a kocsiba takarót és kabátot.