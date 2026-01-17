Rendkívüli

Szürke köd borul az országra, de lesz, ahol előbukkan a nap + videó

Az ország nagy részén továbbra is felhős, helyenként ködös idő várható, bár északkeleten és kisebb területen délnyugaton napközben átmenetileg szakadozhat a felhőzet. A nappali csúcshőmérséklet –2 és +5 fok között változik.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt., Köpönyeg2026. 01. 17. 9:40
Napközben elsősorban északkeleten, kisebb területen délnyugaton csökkenhet a felhőzet, de másutt várhatóan marad a borult idő, ugyanakkor a látási viszonyok napközben javulhatnak – közölte előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Reggelig még elszórtan gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon kevés helyen ónos eső előfordulhat, emellett szitálás is valószínű a ködös tájakon, ezt követően számottevő csapadék már nem lesz. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 

A csúcshőmérséklet –2 és +5 fok között valószínű. 

Késő estére –10 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet. 

Vasárnap főleg északkeleten és a Dunántúlon lehet napsütés, máshol tartósan ködös, ködfelhős idő várható Ezeken a tájakon a hó is szállingózhat. Reggel –15 és –5, délután –5 és +1 fok között alakul a hőmérséklet – írja a Köpönyeg

A portál orvosmeteorológiai előrejelzése szerint hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, ugyanakkor a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. 

Változó vastagságú és veszélyes a Balaton jege

A HungaroMet mérései szerint a Siófoki Obszervatórium térségében a part mentén, ahol a korábban lehullott hó ráfagyott a felszínre, a jég vastagsága megközelítőleg 12 centiméter. A parttól néhány száz méterre, a hómentes területeken 9–10 centiméteres jégréteg mérhető, ugyanakkor távolabb ennél jóval vékonyabb, frissen újrafagyott szakaszok is előfordulnak.

Arra figyelmeztetnek, hogy a jég felett helyenként sűrű köd alakul ki, emiatt akár százméteres távolságban is eltűnhet a part látványa, ami jelentősen növeli az eltévedés veszélyét.

A következő napokban az élénk keleti szél több helyen feltörheti a jeget, amely az újabb lehűlés során ismét megfagyhat, de ezeken a területeken a jégréteg jóval vékonyabb lesz.

A következő hét időjárásról a Magyar Nemzet rovatában olvashat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

