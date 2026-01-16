Működött a katasztrófavédelem és a rendőrség rendszere az elmúlt hetekben

Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy működött a katasztrófavédelem és a rendőrség rendszere, a magyar emberek biztonságban érezhették magukat – értékelte az operatív törzs munkáját a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken, a katasztrófavédelemhez érkezett tíz új tűzoltóautó átadásán. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a rendkívüli helyzetben mindenki a hivatásának legmagasabb szintjén látta el feladatát.

A magyar emberek biztonságban érezhették magukat, helytálltak a katasztrófavédelem tagjai (Forrás: Facebook)

– A katasztrófavédelem munkatársai az extrém időjárási viszonyokban 1256 alkalommal segítettek: 730-szor közúton, 77-szer kidőlt fához és 449 esetben egyéb mentési, veszélyelhárítási munkákhoz riasztották őket – sorolta.

Az államtitkár tájékoztatása szerint 2010 óta a biztonságra fordítható forrásokat megnégyszerezték, így 378 százaléka ma a költségvetési keret annak, ami tizenöt évvel ezelőtt volt.

– Az elmúlt években számtalan új, modern eszközt és gépkocsit kapott a katasztrófavédelem, valamint a laktanyafelújítások és az informatikai rendszer fejlesztése is segítette a katasztrófavédők munkáját. A gépjárműmegújító program keretében 56 új, korszerű tűzoltóautó érkezik a katasztrófavédelemhez. A pénteken átadott tíz gépjármű 3,1 milliárd forintba került, és idén még húsz ilyen tűzoltóautó érkezik a szervezethez, a következő években pedig további huszonhat – fejtette ki Rétvári Bence.

Az államtitkár jelezte, a katasztrófavédelem arra jogosult munkatársai is megkapják a hathavi fegyverpénzt.