Orbán Viktor elárulta, miért érdemes követni a DPK miskolci rendezvényét

A miniszterelnök szerint azért érdemes a szombati, miskolci DPK gyűlést akár élőben, akár online követni, mert sok jó ember lesz ott, akik hisznek a szeretet és az összetartozás erejében, és ilyen közösségben, ilyen emberekkel együtt lenni mindig jó.

(Forrás: Facebook)

Mint megírtuk, Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy Miskolcon folytatódik a háborúellenes országjárás. A rendezvénysorozat célja, közös erővel fellépni a háború ellen.

A digitális polgári körök (DPK) legutóbbi állomása tavaly, december 20-án volt Szegeden, ahol megtelt a Pick Aréna. A szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor elmondta, hogy mire vállalkozott: