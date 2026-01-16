Orbán Viktor elárulta, miért érdemes követni a DPK miskolci rendezvényét

A miniszterelnök szerint azért érdemes a szombati, miskolci DPK gyűlést akár élőben, akár online követni, mert sok jó ember lesz ott, akik hisznek a szeretet és az összetartozás erejében, és ilyen közösségben, ilyen emberekkel együtt lenni mindig jó.
Mint megírtuk, Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be, hogy Miskolcon folytatódik a háborúellenes országjárás. A rendezvénysorozat célja, közös erővel fellépni a háború ellen.
A digitális polgári körök (DPK) legutóbbi állomása tavaly, december 20-án volt Szegeden, ahol megtelt a Pick Aréna. A szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor elmondta, hogy mire vállalkozott:
Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után; nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.
