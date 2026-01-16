menczer tamásbrüsszelháború

Menczer Tamás: Brüsszel a magyarokat is bevonná egy Oroszország elleni háborúba

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint csak Orbán Viktor tudja és akarja megvédeni Magyarországot a háborús veszélytől.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 16. 11:23
Pozsonyi publihoz Orosz Ukrán háború Donyecki terület, 2025. december 17. Az ukrán fegyveres erők 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának képén a dandár egyik katonája egységének állásában, a kelet-ukrajnai Donyecki területen 2025. december 16-án,
Képünk illusztráció Fotó: - Forrás: MTI/EPA
A múlt év végén Brüsszel és a háborúpárti vezetők kilencvenmilliárd euró hadikölcsönt adtak Ukrajnának, amiből Orbán Viktor ki tudta menteni Magyarországot. Brüsszel arra számít, hogy ezt a kölcsönt majd Oroszország fizeti meg, ha elveszítette a háborút, de az oroszokat soha nem fogják legyőzni  – fogalmazott Menczer Tamás a perbáli lakossági fórumon.  A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: egyetlenegy esetben győzhetik le az oroszokat, ha a pénz után Európa katonákat is küld a háborúba. 

Olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyszüleim tapasztaltak meg, és olyan háborúra kell felkészülnünk, amibe be fognak minket vonni, be kell vonulni nekünk, és a gyerekeinknek is áldozatot kell hozni, és meg kell halni. Ettől csak Orbán Viktor tudja megvédeni Magyarországot. Ez napnál világosabb. Csak ő akarja, az ellenfél nem akarja

– mondta Menczer Tamás Perbálon.

 

Borítókép: Ukrán katona egy hevenyészett lövészárokban (Fotó: MTI/EPA)

 

