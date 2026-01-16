Menczer Tamás: Brüsszel a magyarokat is bevonná egy Oroszország elleni háborúba

A múlt év végén Brüsszel és a háborúpárti vezetők kilencvenmilliárd euró hadikölcsönt adtak Ukrajnának, amiből Orbán Viktor ki tudta menteni Magyarországot. Brüsszel arra számít, hogy ezt a kölcsönt majd Oroszország fizeti meg, ha elveszítette a háborút, de az oroszokat soha nem fogják legyőzni – fogalmazott Menczer Tamás a perbáli lakossági fórumon. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: egyetlenegy esetben győzhetik le az oroszokat, ha a pénz után Európa katonákat is küld a háborúba.
Olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyszüleim tapasztaltak meg, és olyan háborúra kell felkészülnünk, amibe be fognak minket vonni, be kell vonulni nekünk, és a gyerekeinknek is áldozatot kell hozni, és meg kell halni. Ettől csak Orbán Viktor tudja megvédeni Magyarországot. Ez napnál világosabb. Csak ő akarja, az ellenfél nem akarja
– mondta Menczer Tamás Perbálon.
