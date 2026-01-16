Orbán Viktor egyértelművé tette, mi a választás téje

A 2026-os választás legyen a biztos választás, vagyis

ha a kormány megőrzi a folytonosságát és a cselekvőképességét, akkor a veszélyeket el tudja hárítani, a lehetőségeket pedig ki tudja használni az ország

– fogalmazott a kormányfő a Kossuth rádiónak adott interjújában. Orbán Viktor leszögezte, ha Magyarország átáll a brüsszeli útra, a Brüsszel-párti erők győznek, az hadigazdaságot jelent, ez pedig felerősíti a veszélyeket és rengeteg kárt fog okozni az országnak. Hozzátette,

ha az ország marad a magyar úton, akkor meg tudja ragadni a lehetőségeket.

Mint mondta, idén 11 százalékos a minimálbéremelés, bővül az anyák személyijövedelemadó-mentessége, dübörög a 3 százalékos hitel, elindul a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetése, valamint adócsökkentés történt a kis- és közepes vállalkozásoknál. Orbán Viktor közölte, ennek az útnak a folytatása a kormánypártok ajánlata:

ne a brüsszeli útra lépjünk, ne legyen hadigazdaság, maradjunk a magyar úton, a békegazdaság útján.

– Van egy út, amin haladunk, és ennek az útnak a folytatása a kormány ajánlata. Ha ezen a döntésen túl vagyunk áprilisban, és jó döntés születik, akkor 2026-ban ki tudjuk használni a lehetőségeket – mondta a miniszterelnök.