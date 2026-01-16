Óvatosságra kéri az autósokat az operatív törzs

A meteorológiai előrejelzések szerint tovább enyhül az időjárás, az ország jelentős területén ködös időre kell számítani, ónos szitálás is előfordulhat – közölte a Magyar Nemzettel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlekedőktől továbbra is felelős vezetést és óvatosságot kérnek.

Hókotró munkagép szórja az utat Csobánka–Pilisvörösvár között 2026.január 8-án. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A tájékoztatás szerint elzárt település sehol nincs országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben.

A tűzoltókat csütörtökön a téli időjárással kapcsolatban 82 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották. A rendőrséget 199 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 29 pedig személyi sérüléssel járt. A mentőszolgálat 4207 mentési esethez vonult.

Csütörtökön 141 köbméter tűzifát osztottak ki 176 rászorulónak. A kitermelt farönköket és levágott ágakat a tűzoltók darabolták fel, a rászorulóknak pedig a rendőrség és a honvédség szállította ki.

Csütörtökön 13 településen, illetve Budapest XIV. és XVI. kerületének egyes részein, összesen 7813 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatást mindenhol helyreállították. Az egészséges ivóvízellátás 14 településen szünetelt részlegesen, 4908 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. A hulladékszállításban 15 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít.

A kórházakban a betegellátás folyamatos. A betegforgalom a megszokotthoz képest harminc százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 147 munkagép dolgozott csütörtökön. A síkosságmentesítéshez 59 819 tonna útszóró só és 1 977 311 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon váltók takarítását folyamatosan végzik, ennek ellenére előfordulnak váltóállítási problémák, ami miatt a személyforgalomban 5–15 perces késések lehetnek. A légi közlekedés zavartalan.

A közösségi buszközlekedésben a menetrend szerinti autóbuszok minden települést érintenek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több településen harminc–hatvan perces, Kecskemét térségében húsz–harminc perces késésekre lehet számítani. Bács-Kiskun, Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas és Veszprém vármegyékben egyes helyi buszjáratok néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni, ezek listája itt elérhető el.

A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.

A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó és ne keletkezzen áradás. Eddig csak kikötői jégtörésre volt szükség – tették hozzá.