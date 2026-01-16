Nem kegyelmez az időjárás: ónos eső nehezíti a közlekedést

Az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható pénteken, bár napközben átmenetileg javulhatnak a látási viszonyok. Délnyugaton és az északkeleti térségekben időszakosan felszakadozhat a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

Bármikor előfordulhat szitálás, illetve ónos szitálás, a reggeli órákig pedig a Tiszántúlon esőre is számítani lehet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A nappali csúcshőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, ugyanakkor délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is lehet.

A légköri változások érdemben nem terhelik a szervezetet, azonban a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi és légúti betegségek tüneteit. Ízületi fájdalom, merevség jelentkezhet, amit az ébredés utáni alapos átmozgatás enyhíthet. A nedves idő kedvez a vírusok terjedésének, ezért ilyenkor különösen fontos a fokozott higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Fagyos napok sora vár ránk: kedden akár -15 fok is lehet

Szombaton eleinte még kitart a borult, párás idő, ám délután északkelet felől fokozatosan szakadozni kezd a köd és a felhőzet. Az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet kora délután általában 0 és +5 fok között alakul, délnyugaton ennél kissé enyhébb is lehet az idő.

Vasárnap változó felhőzet várható, északkeleten hosszabb, délnyugaton rövidebb napos időszakokkal. Az élénk északkeleti szél újabb hideg levegőt szállít, így délután sokfelé ismét fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Hétfőn napos és borongós, helyenként párás körzetek váltják egymást, csapadék azonban nem valószínű. A keleti szél továbbra is élénk marad. Hajnalban -10 és -3 fok közé hűl a levegő, napközben -3 és +2 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan borult tájakon ennél hidegebb lehet

Kedden derült és ködös, szürke területek egyaránt előfordulhatnak.

Elszórtan gyenge hószállingózás vagy ónos szitálás is kialakulhat. Éjszaka többnyire -15 és -6 fok közé süllyed a hőmérséklet.

Napközben a napos tájakon -5 és +1 fok közötti értékek várhatók, míg a borult, párás térségekben akár -7 fok körül is maradhat a csúcshőmérséklet.