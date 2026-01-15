Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

mohu budapestbudapestbudapesti közművek

A csúszós utcák miatt késnek a kukásautók Budapest több kerületében

Elsősorban a havas, szűk hegyi utcákban vált lehetetlenné a szemétszállítás a síkosságmentesítés hiánya miatt. A Mohu minden nap részletes listát ad át a Budapesti Közműveknek az érintett utcákról, ahol a csúszós útviszonyok akadályozzák a begyűjtést.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 15. 11:32
MOHU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mohu Budapest minden nap részletes tájékoztatást ad a Budapesti Közműveknek (BKM) arról, hogy pontosan milyen útvonalon, mely utcákban végeznek aznap hulladékbegyűjtést, illetve hol tapasztalható elmaradás – közölte a hulladékgazdálkodási vállalat.

20250107 Kecskemét Kidobott fenyőfák elszállítása Kecskeméten a Széchenyi városban. Fotó: Bús Csaba BCS Petőfi Népe PN A képen: kukásautó
Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

A társaság együttműködik a BKM-mel abban, hogy biztosítani tudja a 20-30 tonnás hulladékszállító járművek biztonságos közlekedését a hóhelyzet miatt csúszóssá, jegessé vált utcák megtisztításával.

A Mohu Budapest rendszeresen regisztrálja azon utcák listáját, ahol a kialakult hóhelyzet miatt munkatársaik nem tudták elvégezni a hulladékszállítást. A listát hivatalosan átadták a Budapesti Közműveknek, és kérték az érintett területek mielőbbi akadálymentesítését.

A síkosságmentesítés jelentős elmaradása miatt járműveik nem tudtak biztonságosan behajtani a havas, csúszós, szűkebb hegyi utcákba, ami több területen átmenetileg ellehetetlenítette a begyűjtést.

A kialakult helyzet nem a hulladékszállító szolgáltató hibájából adódik, hanem a közlekedésbiztonsági feltételek hiányából, kollégáik egész héten, illetve csütörtökön és pénteken is meghosszabbított munkarenddel végzik a hulladékgyűjtést – tájékoztattak.

Kiemelten fontosnak nevezték, hogy minimalizálják azoknak az utcáknak a számát, ahonnan nem tudják elszállítani a hulladékot, a pótlások felhalmozódása miatt ugyanis egyes helyeken akár több napig is kinn maradhat a szemét.

Amint a BKM elvégzi az utak takarítását és síkosságmentesítését, és az időjárási körülmények lehetővé teszik, a Mohu Budapest megnövelt munkaidőben,

hétvégén túlórában fogja pótolni a kimaradt szállításokat.

Ugyanez a gyakorlat érvényes a Mohu országos partnereinél is, ahol szintén készen állnak a begyűjtés felgyorsítására.

Borítókép: Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban (Forrás: Mohu)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu