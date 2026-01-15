A csúszós utcák miatt késnek a kukásautók Budapest több kerületében

A Mohu Budapest minden nap részletes tájékoztatást ad a Budapesti Közműveknek (BKM) arról, hogy pontosan milyen útvonalon, mely utcákban végeznek aznap hulladékbegyűjtést, illetve hol tapasztalható elmaradás – közölte a hulladékgazdálkodási vállalat.

Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

A társaság együttműködik a BKM-mel abban, hogy biztosítani tudja a 20-30 tonnás hulladékszállító járművek biztonságos közlekedését a hóhelyzet miatt csúszóssá, jegessé vált utcák megtisztításával.

A Mohu Budapest rendszeresen regisztrálja azon utcák listáját, ahol a kialakult hóhelyzet miatt munkatársaik nem tudták elvégezni a hulladékszállítást. A listát hivatalosan átadták a Budapesti Közműveknek, és kérték az érintett területek mielőbbi akadálymentesítését.

A síkosságmentesítés jelentős elmaradása miatt járműveik nem tudtak biztonságosan behajtani a havas, csúszós, szűkebb hegyi utcákba, ami több területen átmenetileg ellehetetlenítette a begyűjtést.

A kialakult helyzet nem a hulladékszállító szolgáltató hibájából adódik, hanem a közlekedésbiztonsági feltételek hiányából, kollégáik egész héten, illetve csütörtökön és pénteken is meghosszabbított munkarenddel végzik a hulladékgyűjtést – tájékoztattak.

Kiemelten fontosnak nevezték, hogy minimalizálják azoknak az utcáknak a számát, ahonnan nem tudják elszállítani a hulladékot, a pótlások felhalmozódása miatt ugyanis egyes helyeken akár több napig is kinn maradhat a szemét.

Amint a BKM elvégzi az utak takarítását és síkosságmentesítését, és az időjárási körülmények lehetővé teszik, a Mohu Budapest megnövelt munkaidőben,

hétvégén túlórában fogja pótolni a kimaradt szállításokat.

Ugyanez a gyakorlat érvényes a Mohu országos partnereinél is, ahol szintén készen állnak a begyűjtés felgyorsítására.

Borítókép: Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban (Forrás: Mohu)