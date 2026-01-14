Negyven településről nem tudták elvinni a szemetet a napokban, de lépni fog a Mohu

Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban, de az aktuális hóhelyzet, ónos eső, csúszós, szűk, balesetveszélyes utak akadályozhatják őket – közölte a Mohu szerdán.
A keddi havazás és ónos eső miatt
mintegy 40 településre nem jutottak el a kukásautók. A kieséseket azonban folyamatosan pótolják.
A társaság együttműködik az operatív törzzsel, az önkormányzatokkal és az útkarbantartó szervezetekkel annak érdekében, hogy megtisztítsák az érintett utcákba vezető utakat, és a járművek elérjék a kihelyezett kukákat.
A kukásautók minden, a téli időjáráshoz szükséges felszereléssel el vannak látva, de tekintettel arra, hogy igen nagyméretű, komoly súlyterhelésű – akár 20-30 tonnás – speciális célgépek, így havas, jeges időben a szűkebb, csúszósabb utcákba kevésbé tudnak behajtani – jegyezték meg.
Közlésük szerint
a megtisztított utakon a pótlást az előre betervezett, normál járatokkal együtt végzik el a kukásautók országszerte, így előfordulhat, hogy nem a megszokott reggeli időszakban, hanem délután, vagy akár több nappal később érkeznek meg egy adott helyre.
Ezért arra kérik a lakosságot, hogy a korábban kihelyezett hulladékot, kukát hagyják kint, a szemetet el fogják vinni.
Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni
– tették hozzá.
Borítókép: Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban (Forrás: Mohu)
