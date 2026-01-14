ónos esőszemétszállításkukásautó

Negyven településről nem tudták elvinni a szemetet a napokban, de lépni fog a Mohu

A hóhelyzet és az ónos eső országszerte megnehezíti a szemétszállítást – közölte a Mohu. A társaság szerint kedden mintegy 40 településre nem jutottak el a kukásautók, a kieséseket azonban folyamatosan pótolják.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 14. 15:16
Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban, de az aktuális hóhelyzet, ónos eső, csúszós, szűk, balesetveszélyes utak akadályozhatják őket – közölte a Mohu szerdán.

Illusztráció. Fotó: Mohu

A keddi havazás és ónos eső miatt 

mintegy 40 településre nem jutottak el a kukásautók. A kieséseket azonban folyamatosan pótolják. 

A társaság együttműködik az operatív törzzsel, az önkormányzatokkal és az útkarbantartó szervezetekkel annak érdekében, hogy megtisztítsák az érintett utcákba vezető utakat, és a járművek elérjék a kihelyezett kukákat.

A kukásautók minden, a téli időjáráshoz szükséges felszereléssel el vannak látva, de tekintettel arra, hogy igen nagyméretű, komoly súlyterhelésű – akár 20-30 tonnás – speciális célgépek, így havas, jeges időben a szűkebb, csúszósabb utcákba kevésbé tudnak behajtani – jegyezték meg.

Közlésük szerint 

a megtisztított utakon a pótlást az előre betervezett, normál járatokkal együtt végzik el a kukásautók országszerte, így előfordulhat, hogy nem a megszokott reggeli időszakban, hanem délután, vagy akár több nappal később érkeznek meg egy adott helyre. 

Ezért arra kérik a lakosságot, hogy a korábban kihelyezett hulladékot, kukát hagyják kint, a szemetet el fogják vinni.

Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni

 – tették hozzá.

Borítókép: Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban (Forrás: Mohu)

               
       
       
       

