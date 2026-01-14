Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

időjárásmukics dánieloperatív törzs

Operatív törzs: újabb bejelentés a rendkívüli időjárásról, kövesse nálunk élőben! + videó

A hóhelyzetről és az országban történt kiemelt intézkedésekről tartanak beszámolót.

Munkatársunktól
2026. 01. 14. 9:37
Jó hírekkel tudok szolgálni, enyhül az időjárás, ma reggel sehol sem volt -10 fok alatt a hőmérséklet, ma sem havazás, sem hófúvás nem várható, elzárt település, lezárt útszakasz nincs és súlykorlátozás sincs érvényben – sorolta Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. 

Az operatív törzs tájékoztatása szerint szerdán Borsod - és Szabolcs vármegyére ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést, ám ez nem riasztás, csak figyelmeztetés, ezért mindenki győzödjön meg arról indulás előtt, hogy milyen időjárás várható.

Az áramkimaradásokkal kapcsolatban elmondta, tizenkettő településen, két budapesti kerületben, összesen 3846 háztartásban akadozott az ellátás, amelyet a szolgáltató rövid időn belül megoldott, mára már csak kilenc háztartásban akadozik, ez is rövid időn belül meg fog oldódni.

A vízellátás kapcsán kiemelték, hat vármegye 14 településén és egy budapesti kerületben, összesen 1790 fogyasztási helyet érintett, ezek is rövid időn belül megoldódnak. A szemétszállítás országszerte akadálymentesen zajlik, mindössze 1-2 helyen csúszik az elszállítás. 

A légiközlekedés fennakadásairól elmondta, az ónos eső miatt a Liszt Ferenc reptéren két és fél órás lezárás során nyolc gépnek kellett máshol landolnia. Kiemelte, az, hogy csupán két és fél órás lezárással kellett élnie a reptérnek, annak köszönhető, hogy a reptér folyamatosan együttműködött az állami hatóságokkal és meteorológiai szolgálattal. A szomszéd országokban esetenként sokkal hosszabb időre kellett lezárni a repteret.

A Dunán továbbra is tilos a jégzajlás miatt a kishajók közlekedése, a Tiszán pedig teljes tilalom van érvényben.

Az oktatatási intézményekben összesen harminc helyszínen vannak fűtési problémák, de sehol sincs emiatt szünet, a nem állami fenntartású intézmények esetében pedig egy középiskolában van rendkívüli szünet, két iskolában van online oktatás, egy iskolában pedig hibrid oktatással oldják meg a tanítást.

A tűzoltó a keddi, budapesti Fazekas Mihály Általános és Középiskolában történt tűzesetről tájékoztatva elmondta, 1125 embernek kellett elhagynia az épületet, miután az iskolában az alagsorban egy trafó kiégett. A tűz pontos helyét és okét még vizsgálják.

A rendőrség a tegnapi nap folyamán összesen 212 közlekedési balesethez vonult ki, ezek közül 27 személyi sérüléssel járt. A rendőrség és a polgárőrség közösen, összesen 2094 elszigelten élő ember hogylétéről győződött meg, 104 esetben kellett valamilyen segítséget nyújtani számukra.

A hatóságok szerdán 770 esetben ellenőrizték a tó és folyópartokat, ahol 26 figyelmeztetéssel kellett élniük. A TEK és a Honvédség készenléte továbbra is folyamatos.

Mukics Dániel kiemelte, miután melegszik az idő, a jégréteg is vékonyodni fog, csak a kijelölt, sportolásra alkalmas területeken tartózkodjunk jégen.

A szén-monoxid mérgezésekkel kapcsolatban is felhívta a figyelmet, a hidegebb időjárás miatt többet kell fűteni, ennek okán jelentősen megnő a veszélye a mérgezéseknek. – Ez a gáz csalóka, mert színtelen, szagtalan, és kis mennyiségben is halált okozhat. Ahol nyílt láng van, ott gondoskodni kell a folyamatos szellőzésről – hívta fel a figyelmet a tűzoltó.

 


Borítókép: A hóhelyzet kapcsán tart tájékozatást az operatív törzs (Fotó: Facebook)

