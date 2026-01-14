Bayer Zsolt: Már Puzsér Róbert sem hisz a balos közvélemény-kutatóknak + videó

– Nem mindegy, hogy április 12-én vagy egy héttel később van az országgyűlési választások időpontja? – tette fel a kérdést Bayer Zsolt, miután a baloldali médiumok a bejelentés után rögtön azzal támadták Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy Orbán Viktor bábjaként írta ki a választások időpontját. A publicista megjegyezte, mindig is a legkorábbi időpontot írta ki az államfő, az ATV például már egy éve megjósolta, hogy mikor lesznek a választások.

Bayer Zsolt: Magyar Péter testbeszédéből is látszik, hogy hazudik. Forrás: Képernyőfotó

Még a baloldal is nevetgél a Tisza Párt előnyén

Bayer Zsolt ezután reagált a baloldali közvélemény-kutatásokra is, amelyen még Puzsér Róbert is hangosan nevetgél, a baloldali humorista, publicista szerint kizárt, hogy a Tisza Párt 11 százalékkal vezet a Fidesszel szemben. – Mindannyian tudjuk ezt, van mögöttünk néhány választás már, ahol pontról pontra ezt láttuk, hogy a közvélemény-kutatások szerint vezet a baloldal, hatalmas előnnyel, aztán mégis a Fidesz nyert – mondta, hozzátéve, hogy Puzsér Róbert ezért a szemtelenségéért vélhetően kap majd egy Magyar Péter-féle kommentet, a Tisza-elnök ugyanis minden neki nem tetsző cikk, műsor alá sértődött üzenetet hagy.

A műsorban arra is kitértek, az előző kampányoktól a mostani abban tér el, hogy ilyen mértékű hazudozást még nem tapasztalhattunk az ellenzéktől. – Arról beszélni, hogy önmerénylet és berepülő drón miatt veszíti el a választásokat a Tisza Párt, az azt jelenti, hogy már most magyarázkodnia kell, miért veszít. A testbeszédéből is látszik, hogy hazudik – mutatott rá a publicista.



Bayer Zsolt: Jól élnek a háborúból

Azokra a hírekre reagálva, mely szerint Ukrajnában felpörgött az elektromosautó-piac, Németh Balázs megjegyezte, vélhetően nem a szerencsétlen, kárpátaljai, kényszerbesorozott lakosok veszik az elektromos autókat, hanem azok, akik jól élnek a háborúból. Rámutattak, amíg 2025-ben Németországban, amely nyolcvanmilliós ország, háromszáznyolcvanezer elektromos autót adtak el, Ukrajnában, amelynek lakossága mostanra körülbelül húszmillióra csökkent, ez a szám 107 ezer.

Kérdés, a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönből, a már elküldött 185 milliárd euróból és a következő tíz évre bekért nyolcszázmilliárd dollárból hány elektromos autót vásárolnak majd az aranyvécések?

– tette fel kérdést a műsorvezető, aki szerint érdemes lenne megfontolni ezek után, tényleg el akarjuk-e küldeni a magyar nyugdíjakat egy olyan országba, ahol a háború jó üzlet egyeseknek?

Még a balliberális oldalon is elismerik, Orbán Viktor helyesen döntött

– Ma már azok is elismerik, hogy a migránsválság kérdésében rosszul ítélték meg Orbán Viktor törekvéseit, akik előtte kardoskodtak ellene, és ma már tudják, a miniszterelnök helyesen döntött – hívta fel a figyelmet a műsorvezető, miután Hajós András és Ember Márk is arról beszélt egy podcast műsorban, ma már másképp látják a 2015-ös eseményeket. Bayer Zsolt szerint jobb később, mint soha, és reméli, ez a megvilágosodás a nyugati világban is elérkezik majd, amiről nem túlzás azt mondani, hogy széthullóban van.