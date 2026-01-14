Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

Bayer Zsolt: Már Puzsér Róbert sem hisz a balos közvélemény-kutatóknak + videó

Még a baloldali megmondóemberek is nevetnek a Tisza Párt állítólagos előnyén, Magyar Péter pedig már előre magyarázkodik, miért fogja elveszíteni a választásokat. Bayer Zsolt arról is beszélt, ma már a balliberális oldalon is elismerik, hogy Orbán Viktor helyesen döntött a migrációválság idején.

Munkatársunktól
2026. 01. 14. 7:25
– Nem mindegy, hogy április 12-én vagy egy héttel később van az országgyűlési választások időpontja? – tette fel a kérdést Bayer Zsolt, miután a baloldali médiumok a bejelentés után rögtön azzal támadták Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy Orbán Viktor bábjaként írta ki a választások időpontját. A publicista megjegyezte, mindig is a legkorábbi időpontot írta ki az államfő, az ATV például már egy éve megjósolta, hogy mikor lesznek a választások. 

Bayer Zsolt
Bayer Zsolt: Magyar Péter testbeszédéből is látszik, hogy hazudik. Forrás: Képernyőfotó

 

Még a baloldal is nevetgél a Tisza Párt előnyén

Bayer Zsolt ezután reagált a baloldali közvélemény-kutatásokra is, amelyen még Puzsér Róbert is hangosan nevetgél, a baloldali humorista, publicista szerint kizárt, hogy a Tisza Párt 11 százalékkal vezet a Fidesszel szemben. –  Mindannyian tudjuk ezt, van mögöttünk néhány választás már, ahol pontról pontra ezt láttuk, hogy a közvélemény-kutatások szerint vezet a baloldal, hatalmas előnnyel, aztán mégis a Fidesz nyert – mondta, hozzátéve, hogy Puzsér Róbert ezért a szemtelenségéért vélhetően kap majd egy Magyar Péter-féle kommentet, a Tisza-elnök ugyanis minden neki nem tetsző cikk, műsor alá sértődött üzenetet hagy.

A műsorban arra is kitértek, az előző kampányoktól a mostani abban tér el, hogy ilyen mértékű hazudozást még nem tapasztalhattunk az ellenzéktől. – Arról beszélni, hogy önmerénylet és berepülő drón miatt veszíti el a választásokat a Tisza Párt, az azt jelenti, hogy már most magyarázkodnia kell, miért veszít. A testbeszédéből is látszik, hogy hazudik – mutatott rá a publicista.
 

Bayer Zsolt: Jól élnek a háborúból

Azokra a hírekre reagálva, mely szerint Ukrajnában felpörgött az elektromosautó-piac, Németh Balázs megjegyezte, vélhetően nem a szerencsétlen, kárpátaljai, kényszerbesorozott lakosok veszik az elektromos autókat, hanem azok, akik jól élnek a háborúból. Rámutattak, amíg 2025-ben Németországban, amely nyolcvanmilliós ország, háromszáznyolcvanezer elektromos autót adtak el, Ukrajnában, amelynek lakossága mostanra körülbelül húszmillióra csökkent, ez a szám 107 ezer.

Kérdés, a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönből, a már elküldött 185 milliárd euróból és a következő tíz évre bekért nyolcszázmilliárd dollárból hány elektromos autót vásárolnak majd az aranyvécések?

– tette fel kérdést a műsorvezető, aki szerint érdemes lenne megfontolni ezek után, tényleg el akarjuk-e küldeni a magyar nyugdíjakat egy olyan országba, ahol a háború jó üzlet egyeseknek? 

 

Még a balliberális oldalon is elismerik, Orbán Viktor helyesen döntött

– Ma már azok is elismerik, hogy a migránsválság kérdésében rosszul ítélték meg Orbán Viktor törekvéseit, akik előtte kardoskodtak ellene, és ma már tudják, a miniszterelnök helyesen döntött – hívta fel a figyelmet a műsorvezető, miután Hajós András és Ember Márk is arról beszélt egy podcast műsorban, ma már másképp látják a 2015-ös eseményeket. Bayer Zsolt szerint jobb később, mint soha, és reméli, ez a megvilágosodás a nyugati világban is elérkezik majd, amiről nem túlzás azt mondani, hogy széthullóban van.

– Erre a nyugati világra eresztették rá már tíz éve azokat a vallásában bigott, identitásában sziklaszilárd iszlamista embereket, akik középkori szinten gyakorolják a vallásukat, és úgy tartják, téríteniük kell, és aki nem azt vallja, amit ők, azokat el kell törölni a föld felszínéről. Ha két ilyen tömeget összeeresztenek, mint a hanyatló nyugati világ és a beözönlő iszlám világ, akkor tegyük fel a kérdést magunknak: ki fog integrálni kit? – hívta fel a figyelmet a publicista.

A Telex azon cikkét, mely szerint Szentkirályi Alexandra egy 6,5 milliós nyakláncot visel, maga Szentkirályi Alexandra cáfolta meg, aki egy videóban bemutatta, valójában egy 34 ezer forintos nyakláncról van szó, amit nagyon szeret. A nyakláncot ráadásul egy magyar cég gyártja.

Bayer Zsolt megjegyezte, rajta most épp egy tízéves cipő és egy klasszikus farmer van. Mindenkinek javasolta Mensáros László A proli című könyvét, amely valójában Hadházy Ákosról szól, mert a proli nemcsak a nálánál gazdagabbakat, hanem a vele egy sorban élő prolikat is utálja. Szerinte ez a hetvenes években született írás tökéletesen bemutatja a Hadházy Ákos-féle jelenséget, a luxus elleni hadjárat lényegét.

A műsor végén Magyar Péter újságírókkal szembeni fellépésére is kitértek, felidézve, hogy a Tisza-elnök minden alkalmat megragad, hogy gátlástalanul, erőszakosan reagáljon a neki nem tetsző újságírók kérdéseire. – Amikor Magyar Péter még állami alkalmazott volt, és a Hír TV-ben volt vendég, akkor még arról beszélt, Európában egyedülálló az oktatás, a diákhitel által pedig mindenki hozzáfér az oktatáshoz, végül megköszönve a lehetőséget, elköszönt. Ehhez képest most? A háború és a migráció pártján áll – összegezte Németh Balázs és Bayer Zsolt.

 

Borítókép: Bayer Zsolt publicista (Fotó: Képernyőfotó)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

