Hogyan fonódott össze a Tisza Párt adatbotránya az amerikai–ukrán hadiipar kibermaffiájával?

Tavaly év végén a Tisza világ nevű mozgósító applikációból több mint kétszázezer, zömmel magyar állampolgár – egyben választópolgár – személyes adatai váltak nyilvánosan hozzáférhetővé. Nevek, telefonszámok, e-mail-címek, lakcím- és helymeghatározási adatok kerültek ki ellenőrizetlenül. Ez önmagában is súlyos adatvédelmi botrány. Az ügy háttere azonban ennél jóval mélyebb és sötétebb rétegeket érint – mutatott rá friss jelentésében a Szuverenitási Hivatal.

A dokumentumból kiderül, hogy a kiszivárgott adatbázisban adminisztrátori és tesztelői jogosultságokkal bíró olyan személyek is szerepelnek, akik az FS Group kiberbiztonsági cégcsoporthoz és a PettersonApps szoftverfejlesztő vállalathoz kötődnek, azok alkalmazottai. Az odesszai FS Group és a PettersonApps nem egyszerű, ártalmatlan IT-cégek. Az FS Group esetében tudatosan felépített, az Egyesült Államok hírszerzésnek érdekkörébe tartozó, kétlépcsős céghálóról beszélhetünk. A vállalat egyik ága, az FS Group Development közvetlen amerikai tulajdonba került: kizárólagos tulajdonosa a pennsylvaniai székhelyű Qintel. Eközben az FS Group ukrán entitása továbbra is sorra nyeri az ukrán állami megrendeléseket a rendészeti és nemzetbiztonsági szektorban. Ez a konstrukció pontosan azt szolgálja, hogy az amerikai kibertechnológia és az ukrán állami infrastruktúra összeérjen, miközben a politikai és jogi felelősség elmosódik, átláthatatlanná válik.

Találkozik az amerikai és az ukrán hírszerzés

A Szuverenitásvédelmi Hivatal rámutatott, hogy az FS Group nem civil piaci beszállító. Az ukrán államtól elnyert szerződései például kiberbiztonsági incidensek kezelésére, behatolástesztekre és rendészeti rendszerek védelmére irányultak. Megrendelői között találjuk az ukrán belügyminisztériumot, rendőrséget, energetikai szektort és jegybankot is. A cég szorosan beágyazódott az IT Ukraine Association hálózatába azon az ernyőszervezeten belül, amelyen keresztül az ukrán állam és külföldi partnerei koordinálják a háborús időszak informatikai fejlesztéseit. Az FS Group vezérigazgatója éveken át az ukrán belügyminisztérium bűnügyi elemzőjeként dolgozott. Ez nem startupvilág, hanem a nemzetbiztonsági ipar belső köre.