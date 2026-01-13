Lehull a lepel a fővárosi baloldal egyik legsúlyosabb korrupciós botrányáról

Nagyon rövid időn belül lezárhatja a fővárosi számlagyárként, illetve Lánchíd-botrányként emlegetett nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az eljárást azért fejezhetik be hamarosan, mivel az első gyanúsítások 2023 novemberében történtek, onnantól kezdve pedig két évig nyomozhatnak. Indokolt esetben a határidő meghosszabbítható, ez történt ebben az esetben is, hiszen a nyomozást még nem zárták le.

Lecsaptak a bűnügy kulcsfigurájára

A fővárosi városvezetést is „karcolgató” botrány egy számlagyár megbukásával kezdődött 2023 novemberében, amely mögött egy exügyvéd – az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére –, Vig Mór állt. A NAV nyomozói az ügyben összesen 33 helyszínre szálltak ki, két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le. Az eljárásban házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is.

Korrupciógyanú a Lánchíd-felújítás körül

Ez a hatósági fellépés feltételezhetően nem véletlenül történt, hiszen az eddigi információk szerint a Vig Mórhoz kapcsolható botrány a túlárazott Lánchíd-felújításhoz vezethető vissza: 2019 őszén Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával a baloldal átvette Budapest irányítását. Karácsonyék a váltás után megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert, és új közbeszerzési eljárást írtak ki. A pályázaton az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Idetartozik, hogy majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.

Gyanús utalások

Később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között a Lánchíd felújítását végző A-Híd több részletben 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbítottak kilencszázmillió forintot az exügyvéd magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amelyeken az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek. Az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették. A Vig Mór fémjelezte számlagyáras nyomozás idén nyáron vett lendületet, ugyanis rengeteg gyanúsítottra csapott le a hatóság. Az ügyben a gyanúsítottak száma meghaladja a tíz főt.

Kipakolt egy bennfentes

Az ügyben az is napvilágot látott, hogy egy ismeretlen személy levelet küldött Budai Gyulának. A miniszteri biztosnak címzett levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. A levélíró szerint a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz. Budai vesztegetés gyanújával fordult a hatóságokhoz, úgy tudjuk, hogy feljelentését a számlagyáras eljárás irataihoz csatolták.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)