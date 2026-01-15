Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

orbán viktortűzifahideg

Orbán Viktor: Senki sem maradhat tűzifa nélkül

A fagyos időjárásra reagálva jelentett be újabb intézkedéseket Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 9:52
„A hideg nem múlik, de felkészültünk” – közölte Orbán Viktor, és bejelentette a tűzifaprogram bővítését.

Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli hideg okozta nehézségekre.

Bejegyzésében hangsúlyozta:

a hideg nem enyhül, de a kormány felkészült a helyzetre.

Mint írta, senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítik a tűzifaprogramot.

Vigyázzunk egymásra!

– kérte a miniszterelnök.

Mint arról már beszámoltunk, szerdán megjelent a Magyar Közlönyben a rendkívüli időjárás miatt szükséges intézkedésekről szóló kormányrendelet, amely este nyolc órától lépett hatályba.

A jogszabály értelmében az állami tulajdonú cégeknek

térítésmentesen kell biztosítani a tűzifát, valamint az egyéb szükséges faanyagokat, például gallyat a rendkívüli hóhelyzet idején.

A rendelet szerint az operatív törzs egyszerűsített döntési eljárásban határoz arról, hogy magánszemélyek, valamint helyi és nemzetiségi önkormányzatok mekkora mennyiségű tűzifát kaphatnak. A cél az, hogy a segítség a lehető leggyorsabban eljusson a rászorulókhoz a hideg időszakban.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

