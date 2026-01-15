Orbán Viktor: Senki sem maradhat tűzifa nélkül

„A hideg nem múlik, de felkészültünk” – közölte Orbán Viktor, és bejelentette a tűzifaprogram bővítését.
A miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a rendkívüli hideg okozta nehézségekre.
Bejegyzésében hangsúlyozta:
a hideg nem enyhül, de a kormány felkészült a helyzetre.
Mint írta, senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítik a tűzifaprogramot.
Vigyázzunk egymásra!
– kérte a miniszterelnök.
Mint arról már beszámoltunk, szerdán megjelent a Magyar Közlönyben a rendkívüli időjárás miatt szükséges intézkedésekről szóló kormányrendelet, amely este nyolc órától lépett hatályba.
A jogszabály értelmében az állami tulajdonú cégeknek
térítésmentesen kell biztosítani a tűzifát, valamint az egyéb szükséges faanyagokat, például gallyat a rendkívüli hóhelyzet idején.
A rendelet szerint az operatív törzs egyszerűsített döntési eljárásban határoz arról, hogy magánszemélyek, valamint helyi és nemzetiségi önkormányzatok mekkora mennyiségű tűzifát kaphatnak. A cél az, hogy a segítség a lehető leggyorsabban eljusson a rászorulókhoz a hideg időszakban.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!