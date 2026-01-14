orbán viktoridőjárástűzifamagyar közlönypintér sándor

Orbán Viktor: Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra! + videó

Már hatályba is lépett az egyszerűsített tűzifaosztást lehetővé tevő kormányrendelet.

Munkatársunktól
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala/Magyar Közlöny2026. 01. 14. 20:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán egy videóhoz. A felvételen Pintér Sándor belügyminiszter arról beszél, hogy összesen mintegy 17 ezer köbméter fát kell egyik pillanatról a másikra elszállítani. A kiszállítás eljárásrendje legyen gyors, rövid, azonnali és célzott. – Nem történhet meg, hogy arra hivatkozik bárki, hogy bürokratikus döntés miatt nem érkezett meg a tűzifa – fogalmazott a kormányfő.

Időközben megjelent a Magyar Közlönyben a rendkívüli időjárás miatt szükséges egyes intézkedésekről szóló kormányrendelet, amely ma este nyolc órától lépett hatályba. Eszerint az állami cégeknek ingyenesen kell biztosítani az embereknek a tűzifát és az egyéb szükséges faanyagokat (például gallyat) a rendkívüli hóhelyzetben. Az operatív törzs egyszerűsített módon dönt a magánszemélyek, valamint a helyi, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak átadható tűzifáról. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

add-square A tél legkeményebb időszaka

Operatív törzs: Még várható ónos eső, de már enyhül az idő + videó

A tél legkeményebb időszaka 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu