Orbán Viktor: Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra! + videó

A hideg időjárás gyors, azonnali és célzott intézkedéseket kíván. Senki sem marad tűzifa nélkül. Vigyázzunk egymásra! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán egy videóhoz. A felvételen Pintér Sándor belügyminiszter arról beszél, hogy összesen mintegy 17 ezer köbméter fát kell egyik pillanatról a másikra elszállítani. A kiszállítás eljárásrendje legyen gyors, rövid, azonnali és célzott. – Nem történhet meg, hogy arra hivatkozik bárki, hogy bürokratikus döntés miatt nem érkezett meg a tűzifa – fogalmazott a kormányfő.

Időközben megjelent a Magyar Közlönyben a rendkívüli időjárás miatt szükséges egyes intézkedésekről szóló kormányrendelet, amely ma este nyolc órától lépett hatályba. Eszerint az állami cégeknek ingyenesen kell biztosítani az embereknek a tűzifát és az egyéb szükséges faanyagokat (például gallyat) a rendkívüli hóhelyzetben. Az operatív törzs egyszerűsített módon dönt a magánszemélyek, valamint a helyi, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak átadható tűzifáról.