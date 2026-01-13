Orbán Viktor: Még hetekig kitart a téli ítéletidő, jut elég tűzifa a rászorulóknak + videó

Az előrejelzések szerint nem enyhülés, hanem tartós hideg várható az országban – számolt be a miniszterelnök az új videójában. Orbán Viktor felidézte, hogy a múlt heti országos havazást követően hétfőn ónos eső nehezítette a közlekedést,

az operatív törzs pedig folyamatosan dolgozik a helyzet kezelésén.

Arra kérte az embereket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és vigyázzanak egymásra.

A kormányfő bejelentette: a kormány döntése értelmében a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát. Hangsúlyozta:

annyi tűzifát biztosítanak, amennyire szükség lesz,

mivel a hideg idő várhatóan még hetekig kitart.