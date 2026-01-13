orbán viktortűzifafagyhidegpintér sándortéloperatív törzs

Orbán Viktor: Még hetekig kitart a téli ítéletidő, jut elég tűzifa a rászorulóknak + videó

Orbán Viktor telefonon egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel, majd ismertette a kormány döntéseit az időjárási helyzettel kapcsolatban. A tartós hideg miatt a kormány továbbra is biztosítja a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát.

2026. 01. 13. 19:56
Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktor Facebook oldala
Az előrejelzések szerint nem enyhülés, hanem tartós hideg várható az országban – számolt be a miniszterelnök az új videójában. Orbán Viktor felidézte, hogy a múlt heti országos havazást követően hétfőn ónos eső nehezítette a közlekedést,

az operatív törzs pedig folyamatosan dolgozik a helyzet kezelésén.

Arra kérte az embereket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és vigyázzanak egymásra.

A kormányfő bejelentette: a kormány döntése értelmében a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát. Hangsúlyozta:

annyi tűzifát biztosítanak, amennyire szükség lesz,

mivel a hideg idő várhatóan még hetekig kitart.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter (Forrás: Facebook)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

