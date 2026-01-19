Piroska nagyon rossz hírt hozott, ettől az arcunkra fagy a mosoly + videó

Január 18-hoz, Piroska napjához régóta időjárási megfigyelések kapcsolódnak, amelyek közül az egyik legismertebb így szól: ha ezen a napon fagy, akkor a tél még hosszú ideig velünk marad – írja a Köpönyeg.

Korcsolyázó a befagyott Balatonon (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A hiedelem szerint a Piroska napi hideg akár negyven napra előre jelezheti a zimankós időt, sok fagyos reggellel, sőt, havazással is. Ha viszont enyhe, napos az idő, akkor korán beköszönt a tavasz.

Bár ma a meteorológusok már jóval pontosabb előrejelzéseket adnak, ha a hagyományoknak hinni lehet, akkor a tél még hosszú ideig nem enged a szorításából:

Piroska napján ugyanis dermesztő hideg volt,

ami azt jelzi: még nem enged szorításából a hideg tél.

Piroska napjához ugyanakkor gazdasági hiedelmek is kapcsolódnak. A gazdák egykor ezen a napon kímélték, nem fogták be a lovakat és marhákat.