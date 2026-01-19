piroska napidőjárásfagytavaszhidegnépi időjóslástél

Piroska nagyon rossz hírt hozott, ettől az arcunkra fagy a mosoly + videó

Ha Piroska napján fagy, 40 napig el nem hagy – tartja a mondás. A népi hiedelem szerint ha ezen a napon fagyos az idő, akkor hosszú lesz a tél, ha napos, akkor hamar eltakarodik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 7:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 18-hoz, Piroska napjához régóta időjárási megfigyelések kapcsolódnak, amelyek közül az egyik legismertebb így szól: ha ezen a napon fagy, akkor a tél még hosszú ideig velünk marad – írja a Köpönyeg.

Zamárdi, 2026. január 17. A drónnal készült felvételen egy korcsolyázó a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én. MTI/Vasvári Tamás
Korcsolyázó a befagyott Balatonon (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A hiedelem szerint a Piroska napi hideg akár negyven napra előre jelezheti a zimankós időt, sok fagyos reggellel, sőt, havazással is. Ha viszont enyhe, napos az idő, akkor korán beköszönt a tavasz.

Bár ma a meteorológusok már jóval pontosabb előrejelzéseket adnak, ha a hagyományoknak hinni lehet, akkor a tél még hosszú ideig nem enged a szorításából:

Piroska napján ugyanis dermesztő hideg volt,

ami azt jelzi: még nem enged szorításából a hideg tél.

Piroska napjához ugyanakkor gazdasági hiedelmek is kapcsolódnak. A gazdák egykor ezen a napon kímélték, nem fogták be a lovakat és marhákat.

 Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square A tél legkeményebb időszaka

Már most figyelmeztet az operatív törzs: vasárnap éjszaka jön az extrém hideg

A tél legkeményebb időszaka 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu