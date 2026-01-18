Operatív törzs: nincs elzárt település, de a hideg komoly veszélyt jelent

A hétvégén is folyamatos a segítségnyújtás – közölte vasárnap az operatív törzs. A közleményből az is kiderült, hogy a mentők egyetlen nap alatt több mint 3700 esethez vonultak ki a rendkívüli hidegben.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője Fotó: Kocsis Zoltán/MTI

Kiemelték, a meteorológiai előrejelzések szerint helyenként ködös, az ország északkeleti részén mínusz 15, akár mínusz 20 Celsius-fokos hideg idő várható, a tűzifa kiszállítása folyamatos, szombaton 322 helyszínre jutott tüzelő.

Elzárt település nincs az országban, útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben

– írták a közleményben.

A közleményben az operatív törzs továbbra is mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát, vagy a 112-es segélyhívó számot. Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg.

Figyelni kell az idős, beteg, egyedül élő ismerősökre, rokonokra, szomszédokra. Hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is.

Életmentő akciók a hidegben

A közleményben részletezték, hogy szombaton 322 helyszínre jutott összesen 581 köbméter tüzelő, 273 tűzoltó a rászorulóknak szállított tűzifa feldarabolását végezte, 394 katona, rendőr és polgárőr 159 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük.

A rendőrséget 151 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 27 személyi sérüléssel járt.

A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2182 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 82 esetben nyújtottak számukra segítséget. 650 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 28 embert kellett figyelmeztetni. A mentőszolgálat 3714 esethez vonult szombaton.

A tájékoztatás szerint a hulladékszállításban a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintően vannak helyenként elmaradások.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan.

Szombaton a közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 72 munkagép dolgozott, a síkosságmentesítéshez 59 616 tonna útszóró só, és 2 185 608 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A légi közlekedés zavartalan, a Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok.

A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre – írták a közleményben.